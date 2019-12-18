運達投顧分析師洪任浚表示，隨著12月台指期結算後外資也要進入年假，市場的量能恐將面臨急凍，台股走勢也轉而以內資為主，八大行庫的操作則為觀察重點。個股方面，本周納入投資組合的久元，次毫米發光二極體（Mini LED）帶動設備投資需求增溫，後市可期。

八大行庫12月以來賣多買少，持續進行籌碼調節，此舉顯見多方趨勢仍未改變外，當行情出現不可預測的因素時，八大行庫也才具備底部承接的力量。建議投資人可以跟隨八大行庫動作，逢高獲利了結，拉高現金比重，等待機會再作布局，因買起漲賣高檔，不追價才能獲得長期穩健正報酬。

新台幣大幅升值至30.1元大關，帶動資金行情效應持續發酵，卻也影響台灣廠商的匯兌收益，對財報的影響雖短時間內不會顯現，但股價領先財報反應，利多不漲甚至技術面轉空時，務必趁高檔獲利了結，汰弱留強，靜待下一波起漲時機。

投組表現：

久元（6261）表現最佳，次毫米發光二極體（Mini LED）帶動設備投資需求增溫，後市可期。

晶焱（6411）表現最差，股價高檔震盪，以收斂價差。

盤勢預測：

隨著12月台指期結算後外資也要進入年假，市場的量能恐將面臨急凍，台股走勢也轉而以內資為主，八大行庫的操作則為觀察重點。

八大行庫12月以來賣多買少，持續進行籌碼調節，此舉顯見多方趨勢仍未改變外，當行情出現不可預測的因素時，八大行庫也才具備底部承接的力量。建議投資人可以跟隨八大行庫動作，逢高獲利了結，拉高現金比重，等待機會再作布局，因買起漲賣高檔，不追價才能獲得長期穩健正報酬。

新台幣大幅升值至30.1元大關，帶動資金行情效應持續發酵，卻也影響台灣廠商的匯兌收益，對財報的影響雖短時間內不會顯現，但股價領先財報反應，利多不漲甚至技術面轉空時，務必趁高檔獲利了結，汰弱留強，靜待下一波起漲時機。

(工商 )