在軌道工程等前瞻計畫對預拌混凝土需求成長，科技廠辦建案量及新的科技園區建設增加，加上隨著砂石價格上漲而調整售價，今年預拌混凝土廠產業環境改善，「量增價漲」下，台泥（1101）預拌混凝土事業、國產建材實業（2504）及環泥（1104）都指出，今年的營運成長度都有5％以上。

台泥指出，今年前三季，台泥國內市場的營收及毛利率都比去年同期提升，主要動力就來自預拌混凝土的貢獻。

台泥預估，今年預拌混凝土的出貨量會超過500萬立方米，年增率應有5-7％。

受惠南科台積電廠等科技園區訂單增加，台積電擴廠對預拌混凝土需求成長，又有前瞻計畫加持下，環泥預估今年預拌混凝土的出貨量將超過150萬立方米，比去年增加1成上下。

國內市占率達18％的國產建材實業指出，受惠4,200億元的前瞻計畫預算發包逐年增加，以及台商回流、科技廠辦新建案增加，預估今年的發貨量可超過650萬立方米，會是近十年來的高峰。

(工商 )