桃園市第一選區立委候選人陳根德兒子陳冠維，日前在臉書發文，指父親炒地皮、包工程、掏空台灣。對此陳根德開記者會澄清，指兒子已經成年，尊重其思想。不過他從未賺過黑心錢，也指兒子誤交「損友」，被選舉操弄。
陳冠維發表的文章中，指陳根德在立委內，承包承包亞東石化觀音廠，為了工程利益到市府關說，並且幫他的「利益小圈圈」安排拿取中央部會的大小工程。也指陳根德日前的白木屋併購案有問題，最後還資遣兩百多個員工。最後還指陳根德跟對岸拿資源，帶團炒地皮。
陳根德則說，兒子受西方高等教育，有個人思想，給予尊重。陳也說，他經營管理的公司，受金管會、證期局監管，這則貼文在2018年就已經張貼在臉書過，調查局當時也立案調查，並無不法。他強調，若有不法，在民進黨執政的情況下，早就是階下囚。
陳根德表示，自己白手成家，從政20多年，沒有收過任何非法不正利益，對於無法負起家庭責任，深感抱歉。陳也說，兒子誤交損友，而政治背後的骯髒、操弄手段，令人不齒。陳根德團隊也在記者會上發出陳冠維與同選區立委候選人鄭運鵬的合照，不過未作說明。鄭運鵬陣營則簡短回應，「鄭運鵬怎麼會是損友？」
(中時 )
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