今年75歲的宏碁(2353)創辦人施振榮，在生日的當天，一大早和夫人葉紫華一起散步5500步，之後在金華街的豪宅和媒體聊傳承、談王道。夫人葉紫華在聊天快結束前，悄悄坐到施振榮身邊，小小的抱怨談的話題太嚴肅，葉紫華說話節奏輕快，不時「扮嘴」來刺激施振榮的思考力。葉紫華聊著聊著就談到社會公益，她不像施振榮談理想，而是很務實地提到新的所得稅法，對於公益團體相當不友善。

據了解，由於去年所得稅修法後，今年是第一次適用新規定報稅，去年所得稅法修正案，主要廢除實施近20年的「兩稅合一制度」。以往營利事業所繳納之營利事業所得稅，透過「盈餘分配」一併分配給股東計入所得總額並抵稅之機制將不復存在。取而代之的，是讓納稅義務人自行選擇「28%分開計稅」或「維持計入所得總額」，但可按股利8.5%計算可抵減稅額，不過一申報戶以8萬元為限。

以往股利所得大戶獲配股利須計入綜合所得總額適用最高累進稅率者，修法後，可選擇適用28%分開計稅，以獲得較大的節稅效益；不過，當選擇採用28%分開計稅者，股利所得就不計入所得總額，可能影響對教育文化慈善機關團體的捐贈限額計算。因此，過去習慣透過捐贈來達到節稅效果的族群，會產生因為選擇股利所得分開計算，而讓捐贈節稅效果大打折扣之情形發生。

葉紫華認為新的稅制，讓教育文化慈善機關團體的捐贈遭到排擠。至於該怎麼改，目前似乎沒想到更好的方法。

今天施振榮也提到，未來將在個人及家族傳承上制定家族事業治理準則，希望為華人家族傳承立下典範，也鼓勵家族成員回饋社會，預期未來將投入50%有形資產回饋社會。葉紫華提到的稅制不利於公益團體，其實也是回應施振榮50%有形資產回饋社會的議題。

施振榮和葉紫華年輕時是事業的搭檔，而在樂齡之後，又再共同為公益找最佳解決方案。

(時報資訊)