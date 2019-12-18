引發爭議後，蔡碧仲已將挺蕭文刪除。（摘自蔡碧仲臉書）

法務部政務次長蔡碧仲公開發文挺立委蕭美琴引發爭議後，18日傍晚已經從私人臉書將該篇文章刪除，目前蔡碧仲臉書的最近更新，是12月6日以《轉迷為悟》為題的佛法文章。

蔡碧仲18日下午特別與媒體說明臉書挺蕭文的立場，並強調是在私人臉書及非上班時間發文，並不違反政務人員自制，更不在《公務人員行政中立法》的規範內，不過，當蔡碧仲解釋說明後約1個小時，蔡將挺蕭文悄悄下架。

(中時 )