臉書挺蕭美琴引爭議 蔡碧仲刪文 17:422019/12/18 中時 張孝義 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 蔡碧仲在私人臉書公開發文挺蕭美琴。（摘自蔡碧仲臉書） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 引發爭議後，蔡碧仲已將挺蕭文刪除。（摘自蔡碧仲臉書） 法務部政務次長蔡碧仲公開發文挺立委蕭美琴引發爭議後，18日傍晚已經從私人臉書將該篇文章刪除，目前蔡碧仲臉書的最近更新，是12月6日以《轉迷為悟》為題的佛法文章。 蔡碧仲18日下午特別與媒體說明臉書挺蕭文的立場，並強調是在私人臉書及非上班時間發文，並不違反政務人員自制，更不在《公務人員行政中立法》的規範內，不過，當蔡碧仲解釋說明後約1個小時，蔡將挺蕭文悄悄下架。 (中時 ) #蔡碧仲 #臉書 #私人 #政務 #蕭美琴 #刪文 #爭議 #政務人員 #行政中立 #臉書更新 也許您會感興趣 推薦閱讀 臉書整合三大通訊軟體 恐遭FTC半路封殺 04:092019/12/14 全球財經 韓粉專被消失 虎哥也遭波及網驚呆 13:532019/12/14 政治 臉書照被質疑盜圖 張善政辦公室：合法使用勿抹黑 23:062019/12/14 政治 緯穎 受惠臉書拉貨 04:092019/12/15 證券．權證 《港股》恆指收漲1.22％，阿里市值一度超車臉書 16:482019/12/17 財經 蕭景田臉書談韓國瑜 一句話曝選情 18:022019/12/17 政治 傅崐萁蕭美琴激戰 選情膠著 04:102019/12/18 政治要聞 花蓮立委抽籤 蕭美琴2 黃啟嘉3 傅崐萁6 11:482019/12/18 政治 蔡碧仲臉書挺蕭美琴 國民黨轟行政不中立 要求下台 15:112019/12/18 政治 公開挺蕭美琴惹議 蔡碧仲：政務人員非行政中立法列管 16:552019/12/18 社會 社會熱門新聞 老婆突然很愛走樓梯 夫看監視器綠到崩潰 - 社會 白皙辣妹家曬內衣褲「四度」遭竊 超無奈報警原因曝光 - 社會 要產婦用力下秒嬰「暴衝」 全場漏接慘摔死 - 社會 蔡碧仲刪挺蕭文 原來是因為他「道德勸說」 - 社會 外送員霸氣拒絕怪怪妹子 半夜躺床頓悟好崩潰 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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