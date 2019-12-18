台東地檢署查獲總統選舉賭盤。（台東地檢署提供／楊漢聲台東傳真）

2020大選進入最後倒數，台東5位民眾遭警方查獲竟以總統選舉結果作為賭博下注，進而影響民眾投票意向，造成選舉不公之情形，據了解是以讓票形式下注，下注金額數10萬起跳。

台東地檢署接獲台東縣警察局刑事警察大隊提報被告廖、施、陳姓等人經營六合彩地下賭博並疑似開設總統選舉賭盤之情資，即由台東地檢署林亭妤檢察官指揮偵辦，經密集詳細蒐證後，於17日下午，持台東地方法院核發之搜索票，至廖姓等5人住處搜索。

檢警在5人住處，扣得手機5具、電腦1台及現金新台幣20萬元，查獲廖姓等人以其住處經營六合彩，其中並發現有以社交軟體LINE邀約簽注總統選舉結果之賭盤。廖姓等人於18日經檢察官訊問後，認其等涉犯賭博罪嫌，分別以3萬元至8萬元不等交保候傳。

專案小組亦立即就查扣之手機進行數位採證，以針對此案相關人流與金流積極溯源偵辦中，展現「科技查賄」之策略。二合一選舉將屆，選情日趨激烈，台東地檢署呼籲民眾應以候選人之品格、能力、政策等作為投票依據，發揮選賢與能之民主選舉機制，莫受選舉賭盤不實訊息之影響

(中時 )