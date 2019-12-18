蘋果（Apple Inc.）用戶注意囉！現在你不需要下載額外的App，可直接在Apple TV App中訂閱Smithsonian Channel了，讓家人一起變聰明、長知識！

Apple TV App中，使用者除了可以欣賞訂閱的Apple TV+原創影集、原創電影內容外，現在也可以直接付費訂閱Smithsonian Channel。Smithsonian Channel是一個美國的付費電視頻道，提供受Smithsonian Institution合作的博物館、研究機構和媒體等啟發的優質節目，影片內容包括歷史、太空、科學、自然、文化等，充滿教育意義。連線離線均可收看，訂閱費每個月NT$100元，可支援家庭成員共享，一人訂閱最多可六人共享。

除此之外，日前Apple TV+日前也已經公布最新原創影集《Little America》將會在2020年1月17日推出，並且追隨《狄金森》影集的腳步，一次推出全季內容，讓你一次追更過癮。而Apple TV+現在提供年費訂閱方案，以此方式訂閱一年約可省下兩個月的訂購費用，死忠果粉千萬不能錯過！

(中時電子報)