台灣作為南島語系的重要遷徙路徑與發展據點，殖民歷史也與東南亞頗有相近脈絡，在當代藝術的發展上，東南亞有著鮮明的區域辨識度，近年在各藝博會也逐漸被看重。

藝術評論者曾學彥指出，東南亞當代藝術，由充滿野性的原住民工藝系統與成熟的歐洲繪畫技巧，歷經世代交織而成，也由雅加達的印尼國家美術館可看出他們「以系統定位者的姿態，向全世界展示被殖民國度中卻蘊含能夠征服全球的藝術成就。」

印尼抽象藝術家韋耶諾維近日在台個展《詩意流轉》，從他的作品不難看出印尼藝術家的特有風格，韋耶諾維出生於擁有豐厚文化藝術資產的峇里島，使他累積了傳統繪畫技法與風格，例如多與印度教、神祇有關，線條重於色彩的卡瑪桑畫派的表現手法。多納藝術負責人陳如鈊指出，幾年前在雅加達藝博上收藏了二件韋耶諾維作品大感驚豔，便決定策展引介來台，「他在印度藝壇以鮮明的辨識度著稱，近年來並活躍在亞洲各大藝博會。」

一如印尼藝術家共有的使命感，韋耶諾維也認為在創作中向前輩風格致敬是重要的主題之一，他在靜物畫中養成的層疊、交錯、暗示線條與點描，在此次來台展出的《對語》系列立體作品中亦多有表現，陳如鈊表示，這系列立體作品是以鋅版製作，手工打造成酒瓶、水壼、茶杯等形狀，再將其視作畫布進行打底、上色，使物件的實體與繪畫構成的空間產生對應，具強烈的個人辨識性。

曾學彥指出，風景畫與靜物畫為藝術家習藝過程中重要技巧之一，培養所所處環境的觀察力與感受力，進而發展為對土地的情感表現，亦是抽象表現形式中相當重要的基底。韋耶諾維以繪畫說故事，訴說家鄉昂斯里的原始自然景觀下，又同時蘊藏人類與環境共生的精神，也訴說故鄉在自己生命中的意義。

(旺報 )