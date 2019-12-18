101跨年煙火秀300秒

告別2019，迎向2020！眾所期待的台北101煙火今（18日）公布跨年煙火亮點。今年台北101以「希望之光・台灣」為主題的策展與藝術饗宴，交織成一場頂級煙火大秀！可看到石虎、黑熊、帝雉等有台灣意向的動物，還有令人驚豔的「幻彩三變化」煙火，長達300秒的煙火加上巨型T-Pad燈網和煙火設計，後面還會有驚喜彩蛋。

台北101公布「 2020 新年煙火大秀」呈現Hi Taiwan。（台北101提供）

2019兩岸年度漢字評選，兩岸共同票選出「困」字，在全球紛紛擾擾之際，在歲末就讓我們欣賞台北101煙火隨著繽紛燦爛「突破困境」，迎向嶄新與美好。台北101於今日公布30秒2020年新年煙火大秀模擬動畫，2020年新年煙火大秀主題為「希望之光・台灣」，象徵台灣是一艘希望之舟，乘載著多元文化與價值觀，以及多樣的生命和自然產物。每個台灣人都同在這艘希望之舟上，一起迎向嶄新希望與夢想的2020年，一起展開人生新篇章！

台北101公布「 2020 新年煙火大秀」，呈現新年快樂。（台北101提供）

新年煙火大秀動畫包含四個章節、六個段落，首先由「友善動物Say Hi」揭開動畫序曲，石虎、黑熊、帝雉、綠蠵龜、黑面琵鷺、櫻花鉤吻鮭等各種台灣珍貴保育類動物都在2020年的第一刻與台灣民眾打招呼；接著一艘希望之舟乘載著夢想與希望出現，凝聚各方力量幻化為光點，帶領著每位觀眾一起出發，旅程中分別經歷「希望」、「自然」、「前進」、「未來」四大章節，最後以「2020 GO Taiwan！」畫下完美句點。

台北101公布「 2020 新年煙火大秀」，首段「友善動物 Say Hi 」可看到台灣蝴蝶。（台北101提供）

值得一提的是，今年台北101克服單管煙火的限制，以嶄新的技術創造過往沒有呈現過的煙火效果，在同一個單管煙火內可同時呈現兩種型態、三種色彩的煙火，大幅增加煙火的變化效果，絕對能讓全世界的觀眾在觀賞煙火施放的當下嘆為觀止、驚喜連連。

台北101公布「 2020 新年煙火大秀」，呈現「新年快樂」。（台北101提供）

亮點還有台北101再次使用 T-Pad 燈網融入新年大秀的整體規畫中，長 235 公尺、寬 36 公尺、面積達 8400 平方公尺，共使用 140000 顆 LED 燈架設而成，今年的跨年夜將會與煙火搭配，在台北美麗夜空施展魔法，交織一趟力與美的聲光饗宴。

台北1012020年新年煙火大秀主題為「希望之光・台灣」，象徵台灣是一艘希望之舟。（台北101提供）

(中時電子報)