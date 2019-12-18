余祥銓發文批評電視台。（圖／翻攝自余祥銓Ken臉書）

余天兒子余祥銓昨(17日)參加競技台錄影演短劇，但角色設定幾乎跟他的人生一模一樣，還要求他說出台詞：「不喜歡『我爸是余天』的關係，做什麼事情都被無限放大、無限檢視，好難過」。昨晚余祥銓發文，指出劇本是前一天才收到，他想改劇本又被打槍，看了新聞好像這些台詞變成是他的本意說出的，余祥銓批評：「真的一點都不好笑」，而電視台稍早也致歉。

余祥銓昨上節目演短劇，劇本要求他敘述從小被貼上藝人星二代標籤的無奈，他在劇中先表示不喜歡因為余天做任何事被放大，又說：「如果要選『靠爸』跟『媽寶』，我比較不介意當媽寶」，余祥銓當時演完後，無奈問：「來上個遊戲節目，結果短劇演自己怎麼回事啊」，回家後在臉書吐實抱怨。

余祥銓在臉書表示，節目裡的內容與台詞不是他的本意，「我有跟製作單位反應過了，他們說只是演一個短劇，我收到的稿是上通告的前一天發給我的，我不想讓製作單位開天窗，結果他們還發新聞媒體，好像裡面的內容都是我自己說的，真的一點都不好笑」。而對此，據《ETtoday星光雲》報導，狼谷競技台回應：「我們尊重當事人的感受，讓他有不舒服的地方，我們很抱歉。」

(中時電子報)