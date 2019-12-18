台中市立委第五選區民進黨候選人莊競程（右3）抽中「2號」。（陳淑芬攝）

立委候選人18日舉行號次抽籤，台中市第五選區國民黨沈智慧抽中「3號」；民進黨莊競程是「2號」，與兩黨正、副總統候選人號次剛好相反，要避免選民混淆須推出響亮的宣傳口號，沈陣營打出『韓國瑜、張善政「2」人同心，加上沈智慧「3」人一心，其利可斷金，「9」（就）是要給台灣人民好生活』；莊競程則喊出「2020大選，三張選票顧台灣！」。

台中市立委第五選區（北區、北屯區）有9人角逐，參選大爆滿，其中，民進黨由莊競程出馬力戰尋求連任的國民黨沈智慧最引人矚目。正副總統及政黨號次日前出爐，民進黨的政黨號次是「14」、總統候選人蔡英文號次是「3」；國民黨號次是「9」、韓國瑜是「2」號。立委候選人抽籤，沈抽中「3號」；莊抽中「2號」。

莊競程喊出：『2020大選，三張選票顧台灣！，總統要支持「3」號蔡英文；北北屯立委支持「2」號莊競程；政黨票要投民進黨』。選票1張投蔡英文、1張投莊競程、1張投民主進步黨。莊競程說，他抽中「2」號，象徵莊競程＋小英雙雙勝利，「2020台灣要贏」、「2020競程會贏」。

沈智慧陣營則打出『韓國瑜、張善政「2」人同心，加上沈智慧「3」人一心，其利可斷金，「9」（就）是要給台灣人民好生活』，總統選「2」號韓國瑜，北北屯區立委選「3」號沈智慧，政黨票投給「9」號國民黨。

(中時 )