林姓單親地瓜媽媽（右1）拋磚引玉，認捐一日所得，盼各界響應。（人安提供／許家寧基隆傳真）

選戰倒數不到一個月，選情白熱化，連帶影響社福募捐冷清清，基隆「寒士吃飽」尾牙募桌距離百桌目標僅4成，市長林右昌急忙「催票」率先認捐2桌，呼籲小額捐款，讓寒士享用熱呼呼的團圓飯，有「地瓜媽媽」捐出一日所得，籌措應急紅包，盼寒士好過年。

寒士吃飽30尾牙倒數30天，人安基金會基隆平安站今年預計席開100桌，19日在過年前夕邀請千名獨居長者、失業街友及清寒人士與家屬，一起圍爐吃團圓飯，但迄今募資告急，基隆市府與藝人「白白」白馨儒一起向社會發聲，盼各界響應。

基隆平安站長周泉宥表示，1名人安輔導的34歲林姓單親媽媽，獨立養活1歲半的幼子，盼未來接回還在寄養家庭的兒女，得知寒士募桌短缺，慷慨捐出一日賣地瓜所得，認捐1000元寒士紅包，希望回饋幫助更多向她一樣的清寒家庭，讓他相當感動。

林媽媽就讀國小六年級大兒子也親自寫信，表達對於人安基金會及基隆市民的感謝，表達「媽媽辛苦了」，謝謝大家跟媽媽買地瓜，讓他不用再吃學校剩的營養午餐當晚餐，希望可以讓妹妹早點回家團聚，他會好好讀書，以後換他照顧媽媽。

周泉宥指出，100桌豐盛尾牙宴與千個500元紅包，共計需募100萬元，不過可能受到總統、立委選舉與大環境影響，目前尚缺6成資金，希望各界小額捐款，化小愛為大愛，助寒士尾牙基隆場順利舉辦，以社會溫暖鼓勵寒士重新向上。愛心專線：(02)2427-3323

(中時 )