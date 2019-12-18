2020元旦開春第1天，新北市政府為闔家帶來精采活動，當天除可參加一早的升旗典禮，晚間還能欣賞經典歌曲，為新的一年拉開序幕，歡迎攜老扶幼一起回味美好時光！華麗歌廳秀 戶外舞台隆重登場

首次舉辦的「新北歌廳秀」，將於1月1日元旦當天，接續一早的升旗典禮，從晚上六點三十分至九點熱鬧登場，帶來目前最黃金陣容的秀場盛會。不同於耶誕演唱會的High翻天，這場歌廳秀要讓闔家樂開懷，將電視裏與歌廳中的秀場節目，原汁原味搬上戶外舞台，與民眾更近距離接觸，只為帶給新北市民最不一樣的秀場享受！

重量級秀場卡司 經典歌曲 一起回味美好時光

首次舉辦的「新北歌廳秀」，元旦當天接續一早的升旗典禮，從晚上六點三十分至九點熱鬧登場。

歌廳秀是臺灣早期特有的娛樂文化，當時臺灣正處於經濟開始起飛，人民努力打拼過日子的時代，大家共同的記憶就是「日子再甘苦，也要歡喜過」；而歌廳秀的演出形式，是由主持人和藝人在台上說說唱唱，逗樂台下觀眾，時而台下觀眾也隨著舞台上藝人的演唱，打著節拍、哼著旋律。此番情景隨著流行文化的改變在臺灣已不多見。為此，新北市政府將重現當年歌廳秀的風華，帶領長輩們走進當年美好的記憶，更讓未曾經歷的年輕世代，一起體驗充滿著闔家歡樂的歌廳秀。歌廳秀節目內容精采絕倫，巨星雲集，歌廳秀五虎將：白冰冰、陽帆、沈文程、張秀卿、葉啟田等將率領眾多知名藝人，如喬幼、蔡義德、談詩玲、吳欣達、司馬玉嬌、曾治豪、台一線、李雅婷、模仿達人楊哲、阿標、方順吉、蔡宜汝等輪番演出，演出內容精采可期，也提供我們新北市的父老鄉親有個歡笑熱情的元旦假期。

2019耶誕熱搜景點、全球第一「雙塔一樹」雷射光雕秀，運用12 組雷射、45 台投影機，主燈投影面積360 度的多層次立體雷射光雕秀，投影面積也刷新至歷年第一大，精彩可期的視覺饗宴在2020元旦之夜過後將完美收場，期待您元旦闔家總動員，把握機會一起來欣賞。

新北市政府觀光旅遊局也提醒民眾多利用大眾運輸工具至新北市市民廣場參與演唱會活動，可搭乘捷運板南線至板橋站下車，步行前往會場，誠摯邀請各位民眾參加最開心、最熱鬧的「2020新北歌廳秀」。更多「2020新北歌廳秀」相關訊息請上新北市觀光旅遊網或加入新北旅客臉書粉絲團查詢。

(中時電子報)