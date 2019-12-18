經濟部加工出口區管理處長黃文谷18日表示，加工處轄下園區科技廠商，今年營運再創新高，全區投資案件年增長58.6％，營業額有機會首次突破4,000億元，再創歷史新高，明年將推動新空間、新價值、以及新形象等「三新政策」，續迎台商返鄉投資熱潮，以每年450億元的營收成長速度，讓加工區脫胎換骨。

加工處18日舉行108年度年終記者會，加工處長黃文谷表示，為了響應擴大投資台灣政策，今年加工區積極推動大規模更新計畫，以滿足廠商用地需求，包含楠梓園區「鑽石場域」、高雄園區「智造新基地」、與台中園區「眺島更新」等，預計將增加32萬平方公尺的產業空間、創造投資逾500億元、增加營收約450億元、新增超過8,000個就業機會。

黃文谷指出，加工區總面積僅占全國產業空間0.64％，目前園區吸引台商回台投資金額，已突破1,300億元，占全國比重超過12％，顯示園區空間再造及優化環境深獲投資人青睞，加工處也利用此波投資動能，順勢推動園區產業智慧轉型，今年計導入約8,000萬元智慧化製程研發經費，並輔導高雄園區「顯示器零組件產業聯盟」，推動供應鏈整合與高值化產品開發，累積創造產值逾10億元。

他說，為了滿足廠商擴大投資與產業升級所衍生的人才需求，今年，加工處也強化人才育成，透過「培育、試煉、媒合」等3步驟，將業師培訓、競賽拔尖與就業媒合結合，培育約700位高創價、即戰力人才，同時輔導廠商爭取人培補助經費約1,800萬元。

黃文谷表示，今年持續組團赴日本、馬來西亞參展拓銷，預計拓銷商機達3,400萬元，而在新創示範基地方面，則積極打造高軟園區成為智慧物聯示範實證場域、中軟園區成為智慧創新應用加速器基地，創造商機約5,000萬元；此外，在發展綠色園區方面，今年輔導廠商、節電396.7萬度、節水47萬噸，相當於1,132戶家庭1年水電用量，創造近億元的經濟效益。

黃文谷指出，由於當前園區投資暢旺，為了滿足廠商需求，明年度施政將聚焦在新空間、新價值、以及新形象等「三新政策」，也就是要新增產業空間、培育優質人才、以及輔導智慧加值等工作，並積極對外呈現園區轉型成果與發展亮點，同時因應產業發展趨勢，研議推動法規調適，以同步翻轉空間、產業與形象，讓園區邁向更卓越的新時代。

他透露，加工處已經鎖定屏東30公頃土地，開闢新的產業園區，未來如有其它適合的基地，加工處隨時都可進行園區擴增作業，滿足企業投資的用地需求。

(工商 )