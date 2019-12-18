聚揚投顧分析師鐘崑禎表示，台股18日小幅上漲，個股漲跌明顯分歧，資金轉入低基期、漲勢落後的個股，而短線漲多的強勢股18日紛紛拉回整理，短線上電子指數乖離過大，預期大盤將於12月中旬後震盪加劇，然新台幣匯率連5日大幅升值，顯見資金仍在源源不斷地湧入，多頭格局並未改變。

類股方面，DRAM模組廠利多持續發酵，廣穎、品安18日雙雙漲停鎖死，而美國半導體類股持續走強，也帶動台股半導體相關個股漲勢延續，家登與帆宣分別上漲4％及5％。

個股方面，本周納入投資組合的光磊，股價17日雖遇法人調節賣壓，拉回整理，所幸18日低接買盤湧現，力守27元價位，後市持續看好。

操作方面，台股持續創高，不但個股操作難度上升，資金在不同族群的輪動情況也將會越來越明顯，建議投資人不需頻繁的追高換股操作，只要買進基期低、2020年前景佳的股票，自然會吸引法人資金的轉入。

投組表現：

光磊（2340）表現最佳，股價17日雖遇法人調節賣壓，拉回整理，所幸18日低接買盤湧現，力守27元價位，後市持續看好。

金居（8358）表現最差，雖然中長線受惠5G需求，2020年產業展望樂觀，短線卻逢調節賣壓，連2日拉回，後續股價若跌破42元預計將進入震盪格局。

盤勢預測：

台股18日小幅上漲，個股漲跌明顯分歧，資金轉入低基期、漲勢落後的個股，反觀多數短線漲多的強勢股18日紛紛拉回整理，短線上電子指數乖離過大，預期大盤將於12月中旬後震盪加劇，然新台幣匯率連5日大幅升值，顯見資金仍在源源不斷地湧入，多頭格局並未改變。

類股方面，DRAM模組廠利多持續發酵，廣穎、品安18日雙雙漲停鎖死，而美國半導體類股持續走強，也帶動台股半導體相關個股漲勢延續，家登與帆宣分別上漲4％及5％。

操作方面，台股持續創高，不但個股操作難度上升，資金在不同族群的輪動情況也將會越來越明顯，建議投資人不需頻繁的追高換股操作，只要買進基期低、2020年前景佳的股票，自然會吸引法人資金的轉入。

(工商 )