2020立法委員候選人及政黨票號次今天出爐，蔡英文總統連任官方網站也立即上線「立委專區」，將所有民進黨籍與戰友的立委候選人，附上號次及其臉書連結供支持者查詢。蔡辦指出，小英將展現「母雞帶小雞」的團隊氣勢，未來也會以縣市為單位發文，陸續介紹各地優秀的立委候選人。

蔡英文競選連任辦公室今天也在「2020小英發言人」Facebook粉絲頁上發出第一篇拉抬台北市立委候選人的貼文，發言人阮昭雄表示，「三張選票顧台灣」是我們不斷向支持者強調的訊息，若是朝小野大，會讓蔡總統在第二個任期很難推動更多改革的政策。今天是立委抽號次的重要日子，總統連任辦公室不會缺席，一定要搶先推薦。

阮昭雄表示，官網「立委專區」的設計考量使用者的便利性，選民可以直接根據戶籍縣市搜尋立委候選人，也能直接在點擊照片後，連結到候選人的Facebook粉絲頁，進一步了解每位候選人的政見與理念。

此外，「2020小英發言人」Facebook粉絲頁也會從今天開始，每天以縣市為單位發文，介紹各地推薦的立委候選人，要讓選民將姓名、選區、號次牢牢的記住，並在明年1月11日蓋在正確的選票位置上。

阮昭雄強調，總統跟立委的選舉對於台灣同樣重要，也正是因為如此，在國民黨將吳斯懷排進不分區立委第四名時，社會上才有如此劇烈的反彈。相較於國民黨各區立委對於吳斯懷爭議遮遮掩掩，蔡英文總統已經不斷在各地為區域立委候選人站台，官網上的立委專區也列出完整的不分區名單，全力為民進黨政黨票14號拉票。

阮昭雄解釋，「小英執政三年有成」的政績牌，讓越來越多民眾感受到台灣社會的進步，聯合報的最新民調也顯示蔡總統的施政滿意度高達四成八。因此在這最後的衝刺時間，將會加強立委選舉的宣傳，讓社會大眾理解到，明年選舉不只小英總統要連任，民進黨在國會也要過半。

他說，雖然對手不斷出現低劣的選舉操作與抹黑，但選民已有更高的判斷能力，能看出誰在打負面選舉、誰又是正面迎戰，因此各地的立委選情不斷傳出好消息。小英總統和連任辦公室將會繼續與立委候選人並肩作戰，將更多守護台灣的力量送進國會。

(中時 )