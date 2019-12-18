南投縣長林明溱（左二起 ）與副縣長陳正昇。祕書長洪瑞智，行銷各社區優質產品。（廖志晃攝）

林明溱當總店長，叫賣農特產。（廖志晃攝）

林明溱當總店長，叫賣社區農特產。（廖志晃攝）●飲酒過量，有礙健康

南投縣長林明溱連任就職周年前夕，率領縣府主管穿上圍裙擔任「一日店長」，行銷各社區優質產品；他並表示，雙龍瀑布七彩吊橋、橋聳雲天綠雕公園都將完工啟用，舊議會大樓 BOT案也將招商，將成親子旅遊新亮點。

南投縣政府18日在南投市微熱山丘村民市集廣場，舉辦「南投有GO旺」年終記者會，林明溱表示，明年縣府在觀光、產業、社福、醫療都將推出重大政策，南投燈會要擴大辦理，預估能創造30億元經濟效益；合歡山暗空公園也將打造天文台讓民眾體驗觀星樂趣。

產業發展部分，4大產業園區及埔里福興溫泉區都會陸續完成，預估將創造6000個就業機會；縣府興建青年住宅及社會住宅，還有青年創業貸款，打造全方位服務的產業環境。

縣府在南投市新建「兒少多功能福利館」，設置全縣第1座公立托嬰中心；並在南投市及竹山鎮及鹿谷鄉增設2處社區公托中心；在中寮鄉、國姓鄉新設物理治療所；並爭取醫學中心或重度級急救醫院支援，增加16位專科醫師，4年中央補助總經費3億8962萬元。

南投縣全國首創推動「社區產業行銷計畫」，輔導社區推廣在地產業，達到自給自足的目標，全縣已有21個社區投入，因此，特別邀集績優社區，帶來特色農產及創意商品，營造別開生面的「社區快樂購」市集，林明溱穿上「總店長」圍裙，與副縣長陳正昇、祕書長洪瑞智及各局處首長，幫忙社區叫賣行銷。

縣府舉辦「縣政有感，投票有獎」網路票選，最後由茶博會、南投燈會及免費營養午餐，獲得最有感施政前3名，林明溱也會中公開頒獎表揚農業、觀光及教育處。

(中時 )