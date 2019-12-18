民進黨今天中常會移師高雄，前高雄市長陳菊近日被台北市長柯文哲追打高雄3000億元債務；陳菊在會中抱怨「高雄、她跟他的團隊也受到不少霸凌，能忍耐就忍耐，公道自在人心」。對此，網友大嗆陳菊：「吃飽喝足，被霸凌，我也要！」、「噁！沒看錯嗎？她居然臉不紅氣喘說被霸凌，那霸凌的定義要改寫了」。

陳菊今天在會中，先由高雄立委推崇往日政績，接著陳菊表示，這段日子大家對高雄、她及她的團隊的評論高雄為「受到霸凌」；她說，公道自在人心，歷任所累積的高雄債務數據都很清楚，從蘇南成市長到現在，只要上網去查都有，借多少、剩多少、承接多少債務，她和市府團隊也不斷公開說明，縣市合併後。

陳菊這番話立即引發網友反彈，大伙議論紛紛：「我相信主計處的六都負債您主政高雄是最高，近3000億呀！您有還款計畫嗎？慶富超貸您也沒說明清楚，誰霸凌您？」、「肥菊不霸凌別人是客氣，哪有人敢霸凌她？長期身居高位頭腦壞了」、「執政那麼多年連一條路都鋪不好，卻是一直舉債過日子，你好意思說被霸凌？」、「現在霸凌高雄的，不正是溜之大菊的團隊嗎？在自己國家，對行政區用《光復》兩字，腦子裏面是有多威權啊」。更有人大嘆：「噁！沒看錯嗎？她居然臉不紅氣喘說被霸凌，那霸凌的定義要改寫了。」

(中時電子報)