曾文水庫進入枯水期，雖然12月降雨不多，但在嚴格管控下，曾文與烏山頭水庫合計有效蓄水量4億129萬立方米，南化水庫也有約6944萬立方米，水情較往年相對穩定，明年一期稻作1月30日起開始供灌，供灌面積比去年略減，預計可順利進行。

嘉南農田水利會管理組18日公告，曾文、烏山頭水庫灌區明年第一期作水稻灌溉計畫面積1萬8120公頃，1月30日起開始供灌。春季第一次甘蔗雜作計畫灌溉面積4萬2746公頃，新化、佳里及麻豆區自2月11日起供灌；新營、嘉義及朴子區自3月1日起供灌。

白河水庫白水溪灌區明年第一期作水稻灌溉面積911公頃，上游灌區309公頃2月3日起由白河水庫供灌；下游灌區602公頃1月30日起由北幹線支援供灌。

水利署南區水資源局副局長鄒漢貴指出，歷年來曾文水庫12月份降雨平均只有8毫米，南化水庫12月份平均降雨量為7毫米。12月初受北冕颱風影響，南部下了4天雨，曾文水庫集水區降雨量累積41毫米，為同期的5倍；南化水庫也下了39毫米，不過水情助益有限，降雨都被土壤、植被吸收。

鄒漢貴表示，這兩年嚴格執行用水調配，水情相對穩定，今年一期稻作供灌前，曾文與烏山頭水庫去年12月底合計有效蓄水量還有有近3.88億立方米。往年枯水期，2000年曾因莫拉克風災後水庫嚴重淤積，雲嘉一期稻作被迫休耕，2015年嘉義一期稻作也曾休耕。

鄒漢貴呼籲民眾，雖然水情較往年穩定，但面臨枯水期及農曆年用水尖峰期將至，希望民眾有水當思無水之苦，力行節約用水。水利會也籲請輪值灌區內會員預作準備，配合施灌日期與遵守輪灌秩序。

(中時 )