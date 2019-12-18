109 學年度大學學科能力測驗將於2020年1月17日至18日舉行，總計有 13 萬3千多人報考，考試通知於2019年12月19日寄發。

大考中心表示，考生若於寄發後第3個工作日內仍未收到，集體報名者，請洽集體報名單位，個別報名者，請至該中心網站「學科能力測驗 試務專區」查覽列印或電話語音（02-23643677）查詢。考試通知若於考試前毀損或遺失，將不再重製、補發。考試通知非考試當日入場應試必要文件，未攜帶入考場不列入違規處理。

大考中心指出，考生收到考試通知後，請確實核校相關應試資料，如發現考試通知上的姓名、身分證號、考區及報考科目等4項，有任一項與原報名資料不同者，請於考試通知寄發後3個工作日內提出更正，集體報名者由集體報名單位傳真「考試通知資料更正表」，個別報名者傳真（02-23661365）身分證影本、更正項目及聯絡方式至本中心，傳真完成後並以電話 （02-23661416 轉 608）向該中心確認。

大考中心提到，該中心將依傳真內容更正資料，但不再重製、補發考試通知。更正後的資料，將於明年1月3日連同試場分配表一併公告更新於應考資訊查詢系統，考生可自行至本中心網站查覽或列印，或電話語音查詢。

大考中心提到，考生於考試當日，需攜帶簡章規定的應試有效證件正本之一，並於入場應試時供監試人員查驗。應試有效證件包括：國民身分證、有照片健保卡、駕駛執照、護照或居留證等。 建議同時攜帶考試通知應試，以利查找試場，安心順利應考。

大考中心強調，近年考生違反試場規則者以攜帶具有傳輸、通訊等功能的行動電話及穿戴式裝置居多，其中又以行動電話違規相對為多，請考生特別留意相關規定，以免被扣減成績。考生進入試場就座前，應取下穿戴式裝置（如：智慧型眼鏡類、智慧型手錶類、智慧型手環類、耳機類等）；並將行動電話完全關機（含關閉鬧鈴、震動、提示音、關機鬧鐘等所有功能），

大考中心提到，放置於臨時置物區，不得攜帶入座。考試開始鈴響後，若發現行動電話未完全關機，不論 置放位置，依 109 學年度考試簡章違規處理辦法第 8 條與第 24 條，視使用情節輕重處罰， 將扣減其該節成績最低為 3 級分，最高為該節全部成績。

大考中心特別提醒考生，行動電話「完全關機」指（1）完全關閉電源，以及（2）同時關閉鬧鈴、震動、提示音等其他所有功能。請特別注意有些行動電話於電源關閉後仍可能自動開啟，例如有「關機鬧鐘」、定時開關機設定功能等，必須完全關閉才符合「完全關機」 ，此 外，飛航模式、靜音模式等皆不符「完全關機」。

(旺報 )