幾乎所有的電子投票機都有被駭客入侵的風險

美國一份新的研究報告說，在美國被廣泛使用的一款投票機的部分零件是由中國大陸和俄羅斯供應，在2020年美國總統大選臨近之際，這項發現引發美國對選舉安全的嚴重擔憂。

據《美國之音》報導，美供應鏈監控公司因特羅斯公司（Interos Inc.）周一發佈的一份報告稱，美國選舉中使用最廣泛的3款投票機投票機中20%的零部件來自中國大陸企業， 這些零件包括控制板、人工智慧處理器、基礎設施軟體以及觸控式螢幕。報告還發現，在投票機的供應鏈的前3層中， 59%的供應商有至少一個生產基地在大陸或是俄羅斯。

Interos在報告中沒有提到哪些零部件已經受到影響，也沒有顯示投票機中存在這樣的問題零部件。報告只說，與中國大陸或是俄羅斯做生意並不是天生就有問題，但是，這樣的聯繫值得關注和調查。

報導引述報告說，俄羅斯駭客干預2016年美國總統選舉曾得到全球的關注，雖然中國大的行動可能沒有那麼明目張膽，但是中國大陸也曾某些民主國家如印尼台灣與香港的選舉進行過網路攻擊。報告引述某些專家的意見說，中國大陸的這些動作「是在為干預2020年美國總統大選進行的演練」。

Interos的報告說， 也有記錄顯示，中國大陸曾在電子產品中啟用後門並修改硬體以進行監視。彭博商業週刊2015年曾報導，為美國政府提供設備的美國科技公司Elemental技術公司的主要產品，用來壓縮影片的伺服器就被與中共軍方相關的供應商安置了惡意晶片，而美國國防部和中央情報局都曾使用該公司的產品。

不過，Interos的報告遭到美國投票機銷售商的反駁，聲稱只基於供應商公司所在地來進行風險評估的做法是不可靠的。而且自2016年美國情報機構披露俄羅斯針對美國總統大選進行大規模攻擊並在社交網路上展開攻勢後，他們已經加強了安全措施。

2019年9月，美國國會參議院撥款委員會通過一項預算案，將撥款2.5億美元用於各州維護和加強選舉相關的安全措施。該預算案獲得了參議院撥款委員會兩黨議員的共同支持，在當日的投票中以全票通過。

不過當時有分析人士指出，這筆撥款遠遠不夠應對投票安全的威脅。未來5年，美國可能需要增撥高達21.5億美元來確保選舉安全。

(中時電子報)