文化部文資局局長施國隆，18日在「古蹟歷史建築紀念建築管理維護評鑑獎勵」頒獎典禮表示，要延續文化資產的生命，必須要落實管理維護工作，這就是公部門與私人古蹟單位必須互相配合、彼此協助的事項，希望透過二年一次的常態性評鑑，建立長期性、系統性的管維機制。

「古蹟歷史建築紀念建築管理維護評鑑獎勵」頒獎典禮18日在文化部文資園區舉行，並展出古蹟歷史建築入選19處個案。文資局表示，台灣目前共有2千多處古蹟歷史建築紀念建築，文化部將持續健全法制，以更具建設性、示範性的方法進行文化資產管理，希望打造更健全的保存經營環境，讓文化資產永續傳承。

今年入選19處個案中有9處獲獎，包括有北市市定古蹟「北投文物館」、台北市歷史建築「廣和堂藥舖」、台北市市定古蹟「新富市場」、桃園市歷史建築「大溪國小日式宿舍」、桃園市歷史建築「大溪蘭室」、台中市市定古蹟「摘星山莊」、嘉義市市定古蹟「原嘉義神社暨附屬館所」、高雄市市定古蹟「鳳儀書院」、金門縣縣定古蹟「黃宣顯六路大厝」等9處。

(中時 )