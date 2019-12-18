在陸美貿易戰兩強對戰下，台灣進一步靠向美國。外貿協會今天宣布成立「台美商務交流中心」，將與美國在台協會(AIT)、美國各州辦事室、美國商會三處鏈結，協助台商與美方從研發、創意發想階段就加強合作，把台美產業關係從1.0的供應鏈關係提升到2.0的全方位夥伴鏈結。

今天商務交流中心成立酒會可說冠蓋雲集，除外貿協會董事長黃志芳親自主持外，經濟部次長王美花、美國在台協會(AIT)處長酈麗英傑、美國各州在台辦事處代表、美國商會代表都蒞臨。台灣方面則有台灣區電機電子工業同業公會理事長李詩欽、台電董事長楊偉甫、友嘉集團總裁朱志洋等企業大咖到場祝賀。

台美商務交流中心設在國貿大樓、貿協辦公室所在的5樓，空間雖不大，但是貿協董事長黃志芳強調，會有專責管理，提供單一窗口服務。未來交流中心會與AIT商務組、各州政府辦公室、美國商會對口，並將貿協在美國的5個台貿中心整合一起，讓平台上具有協調、諮詢、研析、轉介、交流等五大功能。

提及台美商務交流中心成立後首年任務，黃志芳表示，會先找國內重要產業與公協會互動諮詢，瞭界其對美國投資、市場看法，並介紹新辦公室服務讓它們知道。其次是針對特定主題，去籌組產業美國訪問團。

黃志芳點出此時成立台美商務交流中心重要性，是因應陸美貿易戰下，產業鏈面臨重組，把將台美雙邊關係從1.0的供應鏈合作，升級為2.0全方位夥伴鏈結。方式是協助台商跟美國產業、新創公司、大學從研發與創意發想的階段就加強合作，成為其產業戰略夥伴，而不是只是作他們下游的代工。

但台美產業鏈結不只大企業，黃志芳說接到不少中小企業詢問，想把東西賣到美國，但缺乏市場通路、服務站點。因此貿協預計明年中先於美西拉斯維加斯成立首個美國「台灣商品展售中心」，除了展示中小企業產品，也有發貨中心，等於結合通路、物流、行銷功能。下階段考慮再於美東的紐澤西州也成立一處，助台商布局美國市場。

至於TIFA(台美貿易暨投資架構協定會議)今年恐連續3年未召開，王美花認為，畢竟有選舉，美方選前也會避開，等明年再找看有無機會。她強調雖然美方相關次長沒來，但台美之間工作項目都有緊密持續追蹤，沒有停下來。黃志芳樂觀表述，藉由台美商務交流中心成立，促進更多美台經貿動能，可對未來TIFA復談、乃至台美FTA簽訂有幫助。

(中時 )