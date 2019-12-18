台南市政府農業局18 日舉行年終記者會，報告年度工作成績，現場也展示特色農產品及農、漁業的政策施行成果。（莊曜聰攝）

台南市政府農業局18 日舉行年終記者會，報告年度工作成績，現場也展示特色農產品及農、漁業的政策施行成果。（莊曜聰攝）

台南市政府農業局推動農產品外銷開出紅盤，「2019台灣國際蘭展」創下訂單達113.1億元，包括大陸、日本、韓國等訂單均有成長，還增加加拿大、新加坡和東南亞等國通路；推動近8年時間的新三農旗艦計畫也吸引逾千新農投入，其中不乏年收入破百萬者；今年度農路修繕長度居六都之冠，明年更編列2億7000多萬元預算修繕，為歷年最多。

南市府農業局18日舉行年終記者會，報告年度工作成績，現場也展示特色農產品及農、漁業的政策施行成果，包括農特產外銷、智慧農業與養殖、刺網漁船轉型及漁港整建、禽畜肉類品牌行銷、自然生態保育、動物防疫及動保創新舉措等，洋洋灑灑。

農業局長李朝塘指出，為協助在地農特產、加工品外銷，南市府農業局率隊參與「2019東京國際食品展」、「台北國際食品展」、「台灣國際蔬果展」、「上海秋季國際食品展」等拓展國內外行銷通路，創下亮眼成績。

硬體建設方面，新化果菜市場改建案由荷蘭知名建築團隊MVRDV設計，市場屋頂以波浪形呈現，打造符合「綠建築」及「智慧建築」雙標章的綠色環保市場，可望成為新地標，並吸引鄰近地區農產品交易，成為南台灣的重要交易市場。

李朝塘說，為讓農業能永續經營，以維護農產運輸的便捷及安全，，從縣市合併以來，農漁路修繕預算達16.7億元，含道路、排水溝、擋土牆改善工程共3118件，總長度約778公里，今年農路修繕就有95.43公里，長度更是居六都之冠，農業局逐年增加農漁路修繕預算，明年度將增加到2億9,700萬元，比今年多出1億元。

(中時 )