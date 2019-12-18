林金結日前在三峽安坑里舉辦政策座談會。（許哲瑗攝）

林金結日前在三峽安坑里舉辦政策座談會。（許哲瑗攝）

三峽安坑里鹿母潭橋是當地居民出入山區的重要動線，2015年遭蘇迪勒颱風吹斷橋墩，卻因苦無經費修繕，居民只得涉險通過，摔倒意外頻傳，國民黨新北市第十選區立委候選人林金結爭取經費修繕，為居民打造安全回家的路，林金結日前在安坑里舉辦政策座談會，獲數百位里民力挺，以實質行動表示感謝。

「橋斷多年無經費，幸好有林金結協助修繕！」安坑里長李秋維說，鹿母潭橋雖是一座簡易便橋，因年久失修，2015年蘇迪勒颱風侵襲，整座橋硬生生被吹斷，經三峽區公所研議，評估修繕經費至少需300萬元，因覓無經費導致工程延宕多時，民眾只得自行搭建木製爬梯涉險通過，畫面險象環生，摔滑意外頻傳。

李秋維指出，安坑里位屬山區、人數不多，林金結得知後卻二話不說承諾改善，如今橋樑修繕完畢，不僅居民回家更安心，也為來安坑健行的遊客打造完善動線，帶動地方發展，讓不少里民直呼揪甘心，是地方一大福音。

林金結說，由於鹿母潭橋的維管單位屬內政部營建署，當時中央卻認定新北市政府全權處理，在權責不明的情況下，他先向時任新北市長朱立倫爭取動用災害預備金，保障居住安全，他深耕土城三峽數十載，很開心能獲得安坑里民的肯定與支持，「這是擔任民意代表最大的肯定，我絕不枉費選民的託付與期待」。

(中時 )