為促進產學更密切交流，義守大學觀光餐旅學院與安益國際集團簽訂合作備忘錄，除增加實習機會與雙方合作，未來也將邀請集團精銳擔任講師，提供學生更多接軌實務課程，及早了解在業界工作的知能。

義大校長陳振遠表示，欣見安益與義大合作，好的硬體設備需要有好的國際級經營管理團隊進駐，期盼產學合作能激盪更多火花，並在安益集團總裁涂建國提攜、老師們的協助下，把學生推向國際舞台。

陳振遠強調，將來如有講師課程，希望不要侷限於義大，而能開放給更多人一同參與，好東西共享，讓產學串聯起來。

安益國際集團旗下涵蓋安益國際展覽股份有限公司、優識國際公關顧問公司、茵康國際會議顧問公司等；此次義大校方力邀安益集團合作，除推動雙方學術交流與產學合作，亦將推薦學生前往實習，增強工作領域和實際操作體驗，並藉由安益的國際性，拓展學生國際視野，安益方面也將提供學生畢業後的就業機會。

總裁涂建國指出，集團提供多元豐富實習與就業機會，會展會議、活動規畫與執行、獎勵旅遊、行銷公關、餐飲、雜誌等業務，相當廣闊，義大觀餐學院學生們可望發揮所長；他表示，以往學生實習完留用的比率高達30％，表現相當好，希望能夠延續下去，共創更多契機。

(中時 )