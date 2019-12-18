5G競標進入第7日，總暫時得標金終於突破400億元，加速機制在昨日啟動後，於今（18）日顯現出效果，標金單日「升級」三次，目前第70回合結束，總暫時得標金合計426.85億元，最熱門的3.5GHz有413.46億元。NCC主秘蕭祈宏指出，內部仍預期在兩週左右，也就是下周一前可以結標。

5G標金一直到第7日才破400億元，和外界之前預估可能會出現超高價碼大相徑庭，蕭祈宏表示，雖然「業者有什麼樣的做法，永遠是我們想不到的」，但目前為止「還在預估之中」。

蕭祈宏指出，現在暫時總得標金額已接近NCC歲入預算的440億元，至於對標金未來走向有什麼期待？他說，NCC過去也一再呼籲不希望出現「無止盡競爭」和加碼，因為最終會轉嫁到消費者身上，目前仍預期本次競標在兩週內結束。

這次競價自本月10日開始，每日進行10回合，至今已累計70回合。依照競標規則，當各家提交需求標的數量超過上限（3.5GHz上限為27塊標的），標的單價就會加碼1.03倍；根據每回合競標資訊，今日10回合之內，就加碼了3次，比前6日平均每日加碼2次還多，在昨天啟動加速機制後，5家電信業者的競標情況也開始小幅加熱。

目前各頻段暫時得標情形，3.5GHz頻段27個單位頻寬中，暫時得標27個單位頻寬，暫時得標價413.46億元，其中20個單位頻寬以當前回合價15.43億元暫時得標，該頻段暫時得標金較底價上升70.1％；28GHz頻段25個單位頻寬中，暫時得標13個單位頻寬，暫時得標價13.39億元，其中13個單位頻寬以當前回合價1.03億元暫時得標；1800MHz頻段暫無得標頻寬。

(中時 )