正修時尚系國際賽再創高峰，獲2項德國紅點品牌、傳達設計獎及4項莫斯科國際平面設計金鋒獎，正修科大校長龔瑞璋表示，時尚系每次組隊參賽，就獲得國際評審高度肯定，全校師生與有榮。

有設計界「奧斯卡獎」之稱的德國紅點品牌及傳達設計獎，為國際四大設計獎之一，今年有來自全球54個國家、8697件作品參賽，獲獎率只有8％，而名列教育部第一等獎之一的「莫斯科國際平面設計雙年展金蜂獎」，全球有將近70多個國家參賽超過15000件作品，獲獎率僅8％。

正修科大時尚生活創意設計系以12件學生畢業專題及同學平時創作海報作品參賽，獲2項德國紅點品牌、傳達設計獎及4項莫斯科國際平面設計金鋒獎，獲獎率高達5成。

正修這3年獲獎累計16件教育部名列第一等獎項，獲獎作品中的「保咖咖」與「食艷室」獲得插畫及社會責任類的德國紅點品牌及傳達設計獎，Memories等4件海報獲莫斯科國際平面設計雙年展金蜂獎。

正修科大藝文處長兼時尚系主任吳守哲表示，時尚系成立邁向第10年，於2016年成立「國際競賽選手培訓中心」，將目標指向國際競賽，以培養學生具備國際性設計思維與能力為主，今年參賽拿下2座德國紅點獎及4座莫斯科金鋒獎，證明正修時尚系學生的設計能力已走向國際水準。

(中時 )