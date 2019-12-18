俄國將在年底測試2S7 「馬爾卡」（Malka）203公釐自走砲，這是世界上最強大的自走砲之一，是2S7「 牡丹花」（Pion）的現代化版本。

俄國衛星網報導，武器製造商烏拉爾運輸公司（Uralstransmash）負責人迪米特里‧塞米佐洛夫（Dmitry Semizorov）將在年底前對新版的馬爾卡自行火砲進行測試。據報導，203公釐的大砲，也就是俗稱的「8吋砲」，這樣的大砲，在現在已經不常見了，因為相當沉重，需要7個人才能操作，在訓練有素的情況，它每分鐘可以發射2.5發。

塞米佐洛夫說：我們將馬爾卡進行了現代化改造，將原本的進行零件由自主零件給替代，並安裝了新的儀器系統。明年，我們將為這些火砲系統的批量生產做準備。

2S7 Pion

報導稱，「馬爾卡」能夠使用高爆彈、火箭助推彈藥、反混凝土高爆彈（堡壘剋星）、油氣彈以及核子砲彈。

美軍過去也有幾款203公釐自走砲，比如1950年代的M55自走砲，在韓戰期間是美軍的主要砲擊支援，並且在金門八二三砲戰期間，也曾借調給中華民國國軍，憑藉著M55的威力，擊毀了共軍的彈藥陣地。之後M55由M110自走砲取代，不過美軍在1990年的波斯灣戰後後，就不再使用M110，改由MLRS與其他的先進多管火箭給替代。

(中時電子報)