【現場直播】2020大選首場總統候選人電視政見發表會

2020總統大選首場電視政見發表會今晚舉行，親民黨候選人宋楚瑜、國民黨候選人韓國瑜、總統蔡英文依序抵達，宋楚瑜簽到後高喊「老將出馬」，韓國瑜則是雙手比讚大喊「開心」，最後抵達的蔡英文總統則是微笑揮手，三人神態輕鬆，快速步入會場。

首場總統候選人電視政見發表會共分為3輪，每位候選人每輪時間10分鐘，每位候選人共30分鐘，發表政見順序經抽籤決定，宋楚瑜率先於下午5時50分抵達，韓國瑜在5時55分抵達，蔡英文則是在6時抵達。

總統候選人電視政見發表會共有3場，除今晚華視轉播首場，其餘兩場分別為25日下午2時中視轉播、27日晚間7時台視轉播。副總統候選人電視政見會僅一場，時間在20日晚間7時由公視轉播。

總統蔡英文。（林縉明攝）

親民黨總統候選人宋楚瑜。（林縉明攝）

民進黨總統候選人蔡英文18日出席總統候選人電視政見發表會，一貫的向媒體揮手致意。（鄭任南攝）

民進黨總統候選人蔡英文18日出席總統候選人電視政見發表會，面帶笑容走進會場。（鄭任南攝）

國民黨總統候選人韓國瑜18日出席總統候選人電視政見發表會，高舉雙手表示很有信心。（鄭任南攝）

國民黨總統候選人韓國瑜18日出席總統候選人電視政見發表會，一臉輕鬆的心情走進會場。（鄭任南攝）

親民黨總統候選人宋楚瑜18日一派輕鬆出席總統候選人電視政見發表會，宋楚瑜表示他是老經驗了，所以一點都不緊張。（鄭任南攝）

親民黨總統候選人宋楚瑜18日一派輕鬆出席總統候選人電視政見發表會，宋楚瑜表示他是老經驗了，所以一點都不緊張。（鄭任南攝）

國民黨總統候選人韓國瑜打頭陣，他首先不忘先感謝高雄人選他當市長，讓他展開這段神奇旅程，今天是公開政見發表，他說國家要做的事情非常多，但最重要的，我們到底是什麼國家？我們想要辯論什麼？

他直指蔡英文擔任總統３年多，從來都沒對這問題說清楚，所以這個辯論會應改名為「這個國家」政見發表會？還是中華民國政見發表會希望蔡英文能先把國家定義講清楚。

韓國瑜開炮蔡英文3點，第一蔡英文不愛中華民國，第二蔡英文不愛九二共識，第三蔡英文講不清楚、完全對不起支持台灣獨立的朋友，韓國瑜稱若蔡英文支持中華民國，請跟他大喊三聲中華民國萬歲，若支持台獨，也請大聲說出來！

接著韓國瑜火力全開，稱沒有一個清廉政府，一切都是竹籃子打水一場空，更砲轟在蔡英文領導下的民進黨政府很多人都在貪汙、貪官汙吏充斥整個政府！表示沒有清廉、有效率的政府，納稅人納再多的稅都是空的！韓國瑜放話：「韓國瑜當上總統，我一定立刻成立特偵組，馬上展開調查，為什麼要８８００億前瞻計畫要花這麼多年？為什麼風力發電要花２兆台幣？為什麼我高雄市負債全國第一名３３００億，我特偵組一定調查！」

韓國瑜更揚言他若能成立特偵組，一定要求當他總統任期結束後，「我要拜託特偵組我下台之後，要對我像Ｘ光嚴密檢查！我願意接受檢查！」更呼籲全台法官若查到他韓國瑜貪汙，絕對不能假釋，把我關到死！

對於蔡英文上一輪提問，韓國瑜第二階段就感嘆蔡英文，我跟妳談一個大海問題，妳跟我談浴缸？我跟妳談公部門、什麼國家？國家要往哪個方向？妳跟我談太平島開石油、我房子的事情。我希望妳第二輪問我柴米油鹽醬醋茶怎麼來的？醬油麻油醋怎麼偷來的，轟蔡英文問的問題非常狹窄。

韓國瑜說他參選至今，從未對蔡英文個人操守、品德提出各種質疑，只說團隊，因為這是候選人一種尊重，「我們夫妻去買房子貸款，最後付不起，忍痛殺出，拜託蔡英文總統，妳３０多歲是買土地欸，我韓國瑜有說過嗎？妳買１０幾塊土地欸，若干年之後妳全部賣了妳賺１億８千萬我有說過嗎？我覺得這是一個尊重。太平島挖石油，我有說高雄是要挖石油嗎妳硬套在我身上。何況這些媒體在黑韓的、網路帶風向，不就是妳民進黨一手在豢養的嗎？今天抓到一個楊蕙如，蔡英文總統勇敢告訴人民，沒有抓到的楊蕙如還有多少！」

韓國瑜砲轟蔡英文用納稅人的錢養網軍、用網軍打擊政治對手，他都沒有講，蔡英文竟然還拿網軍黑他的資料，妳拿在這裡政見發表會說出來！「妳講的口氣我聽了完全無法接受，而且我根本不怕面對這些問題，但是我們希望能探討更廣大的國家未來。」

妳說蔡英文總統值得大家信賴、經濟發展這麼好，各位親愛的廣大同胞，２０１６年蔡英文第一年當總統，２３００萬人選了一個字代表那年心聲，是辛苦的苦，第二年代表字是茫然的茫、第三年台灣人民選了翻轉的翻，第四年台灣人選了亂七八糟的亂當心聲，「苦茫翻亂」然後妳告訴大家妳執政非常好、亞洲四小龍老大，拜託蔡總統扎扎實實執政，讓人民感動化為行動讓人民投票，不要再欺騙！

輪到政見發表會第三輪，韓國瑜有感而發，稱政治應該是很單純的，選票多的人獲得執政權，選票少的去監督，不管執政或是監督一心一意為人民努力、打拚。他說去宮廟拜拜，感慨特別多，天上最大的神是玉皇大帝、最小的是家裡隔壁的土地公，台灣社會最大的官是總統、最小的官是里長，不管玉皇大帝土地公，還是總統村里長，都應該只有一個目標，那就是保護人民、讓人民安居樂業。

但韓國瑜稱為何單純政治會變複雜、黑暗？因為人性的太多慾望、金錢、權力讓政治變得扭曲、黑暗，而這段話完全可以答覆蔡英文對他的質疑。對於赴香港中聯辦被影射賣台，他質問蔡英文「今天民進黨在中央的三巨頭，妳本人蔡英文總統、妳的副手賴清德、妳的秘書長陳菊，妳們三巨頭去過中國大陸沒有？有沒有跟中國大陸共產黨高官喝過酒、談過話、聊過天、照過相？」卻沒人說三巨頭不愛台灣，只說蔡英文執政出現問題，沒人敢講蔡英文團隊不愛台灣，妳們可以韓國瑜不行！

對於蔡英文批他高雄市長做沒幾個月就出來選總統，韓國瑜有話要說，「親愛的高雄市民、親愛的台灣同胞，事情不在難不難，事情在於有沒有心。」韓國瑜說完拿出一塊寫下他在高雄就職與團隊這一年做出政績的板子，包括農產品賣出量是去年３倍、觀光住房率成長２１%等，「各位親愛的台灣同胞，真正真的沒這麼複雜，凡是乾淨選舉一定乾淨執政，凡是骯髒選舉一定骯髒執政，千古不變！」

韓國瑜稱要全力衝經濟，但政治人物有兩大目標絕不可忘記，第一辦好教育、第二關心弱勢，他說要把教育辦好，才能把棒子交給下一代，否則還有什麼臉面對下一代！「世上苦人這麼多，我們不去照顧他，誰去照顧他？」

(中時 )