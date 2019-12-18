陳述意見時間截止 民航局：遠航有補充意見 18:172019/12/18 中時 潘千詩 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 遠航今日再補陳述意見。 (本報資料照) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 遠航12日一宣布停飛，涉違反民航法規定，當晚立即遭民航局開罰300萬元，並擬廢止營業許可證；遠航依法仍有陳述意見的機會，民航局給的期限到今日17時止，讓遠航說明是否違反《民航法》規定，應於60日前提出申請停飛或結束營業。 13日下班前，遠航已將陳述意見送至民航局，並於今天陳述意見時間截止前，再提補充意見。民航局表示，本案審酌中，尚無結論。 接下來是否廢照，交通部、民航局將針對遠航的「財務」與「飛安」等條件做通盤考量。 (中時 ) #民航局 #遠航 #意見 #民航法 #營業 也許您會感興趣 推薦閱讀 王國材：會再給遠航一次機會 04:092019/12/14 財經要聞 與最大債權銀行合庫會面 遠航表達三大承諾 04:092019/12/14 財經要聞 消費者信託專戶被搬走近半 張綱維遭三限 護航遠航 赫見綠喬事團 04:102019/12/14 政治要聞 張綱維改口 遠航停飛是烏龍 04:102019/12/14 政治要聞 遠航要復飛 林佳龍指非常困難 04:102019/12/15 生活新聞 復飛不滿9年 遠航違規遭罰有31件 14:102019/12/15 生活 台商促提前推加班機 民航局推拖拉 00:072019/12/17 政治 交長：遠航停飛 短期不會改變 04:102019/12/17 財經要聞 遠航復飛？先看資金是否到位 04:102019/12/17 財經要聞 遠航轉貸 藍委爆外力介入 04:102019/12/17 財經焦點 生活熱門新聞 氣象局：今起濕涼3天 這天下探15度 - 生活 沒工作也能保勞保？勞保局曝這些人可以 - 生活 吃泡麵怕得胃癌！毒理教授：「第二泡」很重要 - 生活 好市多這產品台灣狂賣 網遊日本驚：價格只要一半 - 生活 醉夫看到妻穿蕾絲慾火焚身 爽完打開燈崩潰了 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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