遠航12日一宣布停飛，涉違反民航法規定，當晚立即遭民航局開罰300萬元，並擬廢止營業許可證；遠航依法仍有陳述意見的機會，民航局給的期限到今日17時止，讓遠航說明是否違反《民航法》規定，應於60日前提出申請停飛或結束營業。

13日下班前，遠航已將陳述意見送至民航局，並於今天陳述意見時間截止前，再提補充意見。民航局表示，本案審酌中，尚無結論。

接下來是否廢照，交通部、民航局將針對遠航的「財務」與「飛安」等條件做通盤考量。

(中時 )