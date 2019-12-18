埔里農會花卉物流中心展出數十種新品種的酢醬草。（楊樹煌攝）

埔里農會花卉物流中心除有新品種的酢醬草展出， 並有美麗的西洋蘭展售。（楊樹煌攝）

酢醬草在一般人的印象中就是雜草，但近年來經園藝家們雜交改良成800多個品種，而且每年都有10種以上的新品種問世，不僅已不再是雜草，反變園藝珍品，並蛻變出特別的型態出來，最近埔里鎮農會的花卉物流中心，正在展出這重多變的酢醬草新品，直得喜愛園藝的民眾前往觀賞。

花農楊淑英表示，她早年讀書前的印象，在園子裡最多的就是酢醬草，開花時整遍的非常漂亮，讀書之後就沒再去果園幫忙，也望了這種花，直到出社會時，有次到日本，在花園中看到紫花芙蓉酢醬草，又讓她想起小時候，回台灣就開始注意找這種花。

沒想到，不但找到，還讓她從此開始收集品種並研究，一次又一次的研究，才培育出現在所看到的各種新品種，楊淑英表示，未來還會有更多的新品種可讓大家欣賞。

埔里農會企劃部主任王素娥表示，新品種的酢醬花真的很漂亮，因為花農的用心研究並栽培，所以替她們辦展出，尤其花農的理念非常新，她還希望藉由展出，讓大家了解，儘管看來不起眼，但只要經過努力，定會像酢醬草一樣蛻變的，可見證如同人們一樣，在這世上只要肯努力，定會成為有成就的人。喜愛酢醬草新品的民眾可前往花卉物流中心觀賞。

(中時 )