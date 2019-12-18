攝影師王裕盛在嘉義縣東石鄉白水湖堤頂步道上拍攝的壽島沙灘。（王裕盛提供／張毓翎嘉義傳真）

第五河川局近日於東石鄉白水湖壽島旁堤岸，鋪設一條新的堤頂步道。（王裕盛提供／張毓翎嘉義傳真）

為了改善環境美觀，第五河川局近日於東石鄉白水湖壽島旁堤岸，鋪設一條新的堤頂步道，假日接近傍晚時分，遊客陸陸續續前來欣賞夕陽暮色，湛藍的天空被夕陽染成繽紛的漸層色，如此美景讓不少攝影師爭相取景；現在白水湖除了有台版摩西分海外，遊客還多一個優質休憩、攝影的好去處。

第五河川局表示，當地居民日前不斷反映該區周圍環境髒亂，因此五河局便積極著手進行壽島附近的環境美化和景觀塑造，這條長1027公尺、寬5公尺的堤頂步道，位在白水湖堤畔旁邊，不僅將原本路面加寬、鋪設押花地坪，沿路還種植許多耐鹽性的植物，綠化環境。

壽島從白水湖漁港往南延伸到布袋第3漁港，每逢退潮，人可直接踏上連綿數公里的沙灘，站在堤頂步道居高臨下眺望，蚵棚、沙灘、海浪及太陽皆盡收眼底。第五河川局指出，這項環境營造工程於10月完工，民眾以前可能覺得此區雜亂無章，盼今後可翻轉他們既有的印象，創造白水湖另一個新亮點。

攝影師王裕盛表示，網寮漁港、白水湖漁港皆為嘉義縣沿海捕捉美景的好地點，網寮漁港蚵棚較白水湖多，搭配落日景色，拍攝時能順利地將所有美景拍下；另外，白水湖漁港不論上午、下午或傍晚時段，都適合欣賞其自然之美，現在白水湖多了一條新步道，期待有更多人來尋覓、追日。

(中時 )