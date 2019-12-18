百萬圓桌協會（MDRT）是一個成立於1927年全球壽險業最高榮譽組織，由全世界最頂尖成員組成的國際獨立協會，是人壽保險業務員、財務顧問的最高殿堂。全球人壽創悅營業處區經理、MDRT台灣分會會長倪韶謚入行13年來，靠著精進專業、強化基礎打底，一步一步邁向成功之路，他也勉勵所有新進業務員，每一分的努力，可能不會在當下開花結果，但在未來都一定會看到收穫。

▲全球人壽創悅營業處區經理暨MDRT台灣分會會長倪韶謚。（圖片／全球人壽提供）

倪韶謚理工科系出身，在退伍後，一開始從事科技廠無塵室的設計規劃工程師，回想這段期間，他認為這份工作給自己的影響很大，在向上面對業主、向下聯絡包商，從中的溝通與對話，讓他磨練到不少說話的技巧。但離開這家工程公司後，他下一份工作是創業在市場賣炸雞，這也讓他吃了不少苦頭，覺得當老闆不容易，之後又回到科技業，進入半導體封測龍頭日月光的中壢廠擔任製程工程師，只是2005年日月光中壢廠的那場大火，也改變了他的職涯。

▲2019 年MDRT年會-台灣掌旗手倪韶謚。（圖片／全球人壽提供）

「有些工程師派駐到上海，有些去高雄支援，我是留下來重建小組的一員。」倪韶謚回憶，當時看到原本團隊的成員，都因為突來的變故分散至各處、甚至還有人選擇留職停薪，「我看到這樣，決定我的人生不想交給另外一場大火」，也有親戚因為中年失業、頓失經濟支柱，不希望走上一樣的路，所以決定自己握好職業的命運，「有很大的危機感，所以想要創立自己的事業」。

會跟全球人壽結緣，因為他就是全球人壽的保戶。倪韶謚說，他的業務員在幫他做需求分析的時候，讓他發現「原來保險可以這麼專業」，再加上看到他常常進修、日子過得很有朝氣，生活都過得很精彩的樣子，才讓他決定要試試看來了解保險業。

經過層層面試，倪韶謚進入全球人壽之後，他發現，跟外界刻板印象最不一樣的，就是全球人壽靠的是專業分析，客戶需要就是需要、不需要也會很誠實的跟客戶說不需要，「針對每一個客戶、每一個家庭做出最適切的分析」，並非是緊迫盯人、死纏爛打的行銷方式。

▲全球人壽創悅營業處團體照，前排左一為創悅營業處區經理暨MDRT台灣分會會長倪韶謚。（圖片／全球人壽提供）

倪韶謚回憶，他在入行後的前2個月，就面訪了超過80人，讓他透過不斷約訪客戶、針對每個人進行需求分析，不斷練習所學到的分析技巧，因此讓他奠定很好的基礎，「其實最好的老師就是客戶，因為客戶會反饋哪些說得不清楚、哪些解釋得不好」，特別是一開始接觸的客戶，一定都是自己身邊的同學、以前同事、家人。他說，以客戶需求為導向的行銷模式，並不是強迫推銷，而是以一個顧問身份，跟他談之後，有沒有需要是由客戶決定。

十餘年的保險生涯，倪韶謚印象最深刻的客戶，也是在新人時期。他說，當時約訪了一對夫妻，聊了財務規劃，針對他們進行需求分析之後，算出夫妻倆每個月有3萬元預算，合計有約2千萬元的保障需求，另外還有醫療以及退休規劃等，沒想到在他正在整理對兩人的保單建議時，夫妻倆就發生事故，在一班凌晨客運上，司機因打瞌睡撞上分隔島，太太當場身亡、先生重傷。他回憶，「當時我就是一直哭，很懊惱沒能來得及給他們保險的建議」，這也讓他更加體會人生無常。

倪韶謚指出，由於入行前4年每年透過他的勤奮，很勉強才能達成公司年度競賽，之後，他主動與主管溝通，要去進修。他說，當時跟主管說，給我1年的時間，這1年我可能沒有辦法達成業績競賽目標，但之後因為「蹲得夠深」，學習更多更深入的專業技能與談話技巧，所以重新整頓旗鼓、全心回到職場後，「業績至少成長50％」。

屢屢創下高業績，倪韶謚認為行銷技巧沒有別的，就是靠專業。他說，由於自身是工程師背景出身，所以喜歡做分析、喜歡解題，「如果要成交，就是要讓客戶喜歡我、覺得我專業、言之有物」，所以更加認真地靠專業分析，注重每一個細節，從諸多保險商品中比較出對客戶最好的、給客戶最貼切的建議，就是他工作上最大的武器。

成為MDRT台灣分會會長，可說是事業的巔峰，倪韶謚也給新進的保險業務建議。他說，保險是項利人利己的工作，不要因為短期的業務迷思，而困惑自己適不適合這份工作，特別是現在這產業這麼好，如果想要做一輩子，當然是要越做越輕鬆，最重要的是「學習不能中斷」，包括學習談話技能、分享每個人的專長、擔任義工等，所以在公司的課程之外，MDRT促進會中的課程也會積極參與。

▲2019年10月8日MDRT會員尊榮會議，台灣分會義工合照，圖右八為新任台灣分會長倪韶謚。（圖片／全球人壽提供）

倪韶謚也透露，如果一個很努力的業務卻遇到低潮，他也有三句名言「不要急、不要怕、不要停」。他解釋，很多新人會因為沒有事情做，就覺得很急、很慌，甚至可能亂學歪著、想要學速成招式，這時就會鼓勵他不要急，而且「有時候是客戶沒有預算，或是還沒有風險意識」，這時候不要怕遇到低潮，至於不要停，就是不要停止繼續接觸客戶、繼續約訪客戶的腳步，「因為今天努力、今天不一定有業績，但如果今天不努力，以後一定沒有業績」，不能因為現在運氣不好，就不繼續努力拜訪，把保險事業當成一條長遠的路，穩穩地往前，就會越走越好。

(中時電子報)