2020年金門酒廠推出「眾望所屬」鼠年玉璽酒，鼠為十二生肖排行第一，乃地支之首，代表機靈及活躍、多福氣的意思，而2020年為庚子年，「庚」是金，「子」是鼠，便是俗稱的金鼠年，可謂飛黃騰達之年。

鼠年玉璽酒新品限量上市於發表會現場展示。(台灣電通提供)

艾莉絲老師分享金鼠年專屬玉璽酒開運招財秘，她表示2020年是庚子年（金生水），金鼠造型的玉璽酒，盛滿了酒水，金生水，代表著心想事成、美夢成真的財富年，也象徵財源滾滾而來，有招財聚財之效，也是最佳的開運藝術品。

老師建議買鼠年玉璽酒回家後，將鼠年玉璽酒放置在「財位」，「招財」顧名思義就是要營造招財的風水，催旺財位，求「運來財來錢來」，招財環境架構好了，富貴財運自然吸引而來！財位建議可放置在明財位及流年財位。

＊明財位：一般指客廳財位，在入門的左邊或右邊對角線的位置，可以根據家居大門的開門方向來定位。

＊流年財位：西北方催旺正財，東北、東南方提升偏財！

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(中時 )