未來是智慧生活的時代，為了讓學生們精進所學， 南開科技大學鼓勵學生參加各種機器人賽事，自動化系於12月份參加「2019國際新創機器人節－TIRT全能機器人國際邀請賽」，分別在「機械手臂車-自動化組」項目獲得第一名，以及「機械手臂車-視線內遙控組」第二名。

南開科技大學表示，長久以來，校方非常支持學生參加各種機器人比賽，學生們也時常獲得佳績，為校爭光，今年本校自動化學系總共派出30支隊伍參加各類型機器人比賽，期盼學生能夠在賽事中精進自我。

在這次的 TIRT全能機器人國際邀請賽中，由柯嘉南教授指導的五專三年級張瑋庭、李玴羽、陳庭逸與姚騰皓等同學，其設計的機器人，分別獲得「機械手臂車-自動化組」第一名與「機械手臂車-視線內遙控組」第二名，消息傳回校內，師生相當興奮。

另外，本次也協助盟校師生11支隊伍參加比賽，其中台中市立霧峰農工「走四方」機器人，也在「自走車避障-青少年組」獲得第一名。

校方說，本校師生在機器人的設計領域，擁有極佳的創新與實務等能力，同時分享教學卓越計畫成果，讓盟校師生的專業與技術能力再提升。

(中時 )