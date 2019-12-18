原本害羞或畏懼的孩子，也願意鼓起勇氣，與可愛又有趣的狗狗展開互動。（草屯療養院提供／張晉銘南投傳真）

草屯療養院與屏東科技大學工作犬訓練中心共同合作，近期舉辦「與狗相癒」親子體驗活動，分別邀請兒童日間病房舊生和新生，以及心智障礙整合門診的家長及孩子共襄盛舉，希望藉此讓孩子學習與狗兒互動相處，進而身心獲得療育，活動氣氛相當溫馨和熱鬧。

草屯療養院指出，活動中在訓練師的引導與家長的鼓勵下，讓孩子們學習撫摸狗狗、幫狗狗梳毛和牽狗狗散步，原本害羞或畏懼的孩子，也願意鼓起勇氣，與可愛又有趣的狗狗展開互動，並挑戰各種任務，最終展現自信的笑容，以及與家長分享喜悅的心情。

院方表示，發展遲緩的幼童，可能在動作、認知、社會適應、心理、情緒發展等生理方面的發展較為遲緩，若家長能夠盡早發現，可積極安排專業的療育課程，同時在日常生活中，增加孩子的各種感官刺激和生活經驗，幫助孩子探索自我。

本次同時也讓家長間相互聯誼交流，一起分享孩子的學習經驗和教養方式，更為彼此帶來支持的正面力量，看見家長與孩子共同進步，成為院方專業團隊持續進步的原動力。

(中時 )