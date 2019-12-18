民進黨北市第一選區（士林、北投）立委吳思瑤17日找來建築界人士站台，但卻有建築改革社前社長徐岩奇酸，一邊一國行動黨立委候選人李婉鈺是「來喇低賽的」，令李氣炸，18日在競總開記者會，痛批徐的公司設在大陸，並承包北投奇岩公宅，質疑與吳官商勾結。吳反擊，無的放矢的抹黑，很煩、很膩！

李婉鈺表示，徐岩奇公司設在台南及大陸成都，然後挺吳思瑤，並承包北投奇岩公宅，令人合理懷疑背後有無利益上的關係，更別說有紅色背景，17日為吳思瑤站台的人，大都為利益相關的權貴，並非長期關心庶民議題的建築文化人，吳思瑤到底有啥建築背景？

針對另名建築師邱文傑稱「建築博士用喝的也可以搞政治，專業不容易搞」，李反批，邱是吳推動「讀樂樂公園圖書館計畫」的建築師，有此利害關係，這就是新潮流慣的齷齪抹黑手法，要求「下架吳思瑤！」

「沒證據、無的放矢的批評，看很膩，我也回應得很煩！」吳思瑤說，李婉鈺應適可而止，從頭到尾一直胡亂抹黑她，還無端霸凌力挺她的專業人士，為何李總是看到黑暗？專業會說話，她4年內的努力，讓台灣空間美學、建築改革看出成績，蔡英文總統也宣示她所推動的台灣設計研究院，明年要成立，所以才有200名專業人士挺她。

(中時 )