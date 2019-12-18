銅鑼鄉公所行政大樓拆除重建工程18日動土。（何冠嫻攝）

銅鑼鄉公所行政大樓老舊、空間不足，獲經費補助辦理拆除重建工程。18日縣長徐耀昌等人持鏟動土，焚香祝禱新建大樓順利完工，創安全、寬敞、舒適的洽公環境。

銅鑼鄉公所行政大樓民國60年竣工啟用至今逾48年，經評估其耐震力已有安全疑慮，考量廳舍老舊問題，且無法符合現行建築管理、消防避難及無障礙設施等法令規定，加上空間難以因應日益擴充的業務需求，經已故前鄉長謝其全與地方爭取，今年獲核定以1.15億經費辦理拆除重建工程。

新建行政大樓設計地下1層、地上5層，融入綠建築概念可提高節能與管理效益，納入防災與無障礙設施設計，保障行政人員與洽公民眾的安全，預計於民國110年底完工，公所指出，行政大樓拆除重建期間，臨時辦公室即日起搬遷到銅鑼鄉銅鑼村新興路78號的銅鑼灣會館，電話代表號987100不變。

徐耀昌18日與立委陳超明、鄉長李瑞廷、前鄉長張正秋、葉東維、縣議員韓茂賢、羅貴星、鄉代會主席劉樹生、副主席陳祁及村長等持鏟動土，並在舊公所前合影留下珍貴的歷史鏡頭。

徐耀昌表示，感謝地方各界爭取、支持，未來將有美倫美奐的優質辦公廳舍，期許工程順利完工外，更盼未來鄉政運作能夠所會一家、關係和諧，攜手追求福國利民目標。

(中時 )