國民黨台中市立委第三選區候選人楊瓊瓔帶職參選35天，17日晚間宣布辭職，擔任其對手洪慈庸競選總部主委的交通部長林佳龍認為「楊樹立負面示範，希望她未來專心選舉，來場君子之爭。」楊陣營則回敬林佳龍到處亂撒幣，不顧交通部本業，天天忙輔選，才是濫用行政資源始祖，「有嘴說別人沒嘴說自己」！

林佳龍參加新南向觀光產業高峰會時受訪表示，楊瓊瓔不是民選首長、也非一般公務員，她是被市長任命的副市長，隨時可來可去；之前帶職參選就因行政不公、濫用資源，引來許多負面反應，這應該也是她要趕快下車的原因，不然除角色混亂、不公平外，也對選情有傷。

林佳龍並對楊瓊瓔喊話，他說，希望楊未來能專心選舉，不要濫用資源，在君子之爭的競爭下，讓選民做出最有智慧的選擇。

針對林佳龍評論，楊瓊瓔競選總部執行長洪柳益回酸，「有嘴說別人沒嘴說自己」，直指林佳龍從台中市長到交通部長，到處亂撒幣，被學者批錢坑政策、債留子孫的部長，也是台中濫用行政資源始祖。

洪柳益還說，林部長視專業、程序為無物，被近千名學者連署抵制，還大言不慚抹黑別人，根本是來拖累洪慈庸選情。不救觀光、不顧交通部本業，天天忙輔選，對得起人民的納稅錢嗎？空汙減煤做不到，還幫民進黨政府嗆聲台中人，說是假議題，對得起台中人嗎？

(中時 )