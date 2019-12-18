朴子市長吳品叡（前排右三）也感謝前東石國小主任吳哲南（前排左三）當年用心教導她寫書法。（張毓翎攝）

天文宮主任委員洪同郁（右）分享歷屆全國書法比賽得獎者。（張毓翎攝）

高雄市永安區天文宮致力傳承中國書法文化，舉辦全國書法比賽迄今49年，栽培文藝人才十分用心，明年2月9日該宮廟將舉辦第50屆書法比賽，邀請歷屆冠軍得獎者回娘家，重溫比賽回憶；廟方18日特地到嘉義縣，致贈邀請卡給曾獲得國小高年級冠軍的朴子市長吳品叡，期待一同共襄盛舉、推廣書法文化。

天文宮主任委員洪同郁表示，比起大陣仗舉辦遶境，天文宮主祀神明徐府千歲更希望廟方多舉辦藝文活動，保存傳統書藝文化；他也感嘆，現今大家都用原字筆或電腦寫字，書法隨著實用性的消失而漸漸式微，故盼這項優良的文化一定得持續推行並發揚光大。

朴子市公所主計室主任林建宏說，日前他去參觀「樸雅吟社-朴子景點詩書法展暨創意美學協會花藝展」，看到朴子市公所祕書吳振名的詩書法作品，令他印象深刻，上網找吳祕書的其他作品，資料卻不多，之後再搜尋吳市長的書法作品，意外連結到20年前她參加書法比賽得名的作品。

朴子市長吳品叡（左）自費印製手寫春聯給高雄市天文宮。（張毓翎攝）

吳品叡說，她真的非常感動，想不到廟方竟還留著20年前的作品，也謝謝前東石國小主任吳哲南當年的用心栽培，書法是一個傳統、不能失傳的文化，現代人動筆機會少，有時寫文章時，還會突然不曉得字如何寫，因此她很佩服天文宮，不但定期舉辦文藝活動，還細心保存歷屆得獎的作品，歡迎有興趣的民眾當天一定到場參觀。

(中時 )