馬文君率支持者，高喊凍蒜！（廖志晃攝）

許淑華支持者，高喊凍蒜！（廖志晃攝）

陳癸佑支持者，高喊凍蒜！（廖志晃攝）

立法委員選舉南投縣候選人號次抽籤，國民黨候選人馬文君、許淑華都抽中籤王1號，立即喊出一馬當先，連任成功；民進黨籍候選人蔡培慧抽中2號，表示我「愛」南投，陳癸佑抽到5號，高呼五福臨門！隨後，候選人各自展開車隊掃街拜票。

立法委員選舉候選人號次抽籤，南投縣第一選區1號馬文君、2號蔡培慧。第二選區1號許淑華、2號謝福全、3號吳承叡、4號傅文佐、5號陳癸佑。

蔡培慧和支持者最先抵達縣政府，並且大跳競選主題曲《蔡頭粿之歌》，展現旺盛的企圖心；先上台抽中2號後，蔡培慧隨即比出勝利手勢。

馬文君隨後抽出1號籤王，支持者立即送上「一馬當先，連任成功」的卷軸，她也表示，一路走來，始終如一，希望鄉親唯一支持1號。

由於第二選區有5位候選人，陳癸佑在抽籤前就預習5個數字的吉祥口號，結果抽出5號，他立即高喊五福臨門，並表示將造福南投。

許淑華由南投市長宋懷琳等人陪同抽籤，當她抽中1號時，台下立即發出歡呼聲，她希望支持當她的分身，幫忙拉票。

宗教聯盟謝福全抽到2號，比出勝利手勢；基進黨吳承叡、合一聯盟傅文佐未到場，由選委會人員代替抽籤。

(中時 )