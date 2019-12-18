元太科技、振曜科技及Readmoo群傳媒等3家企業共捐贈450台電子書閱讀器及4萬5000冊圖書館採購授權模式的電子書給嘉縣。（呂妍庭攝）

由元太科技、振曜科技及Readmoo群傳媒等3家廠商協力推動「e啟讀出未來－電子書閱讀器行動圖書館計畫」來到嘉義縣，今18日3家公司共捐贈450台電子書閱讀器及4萬5000冊圖書館採購授權模式的電子書給嘉縣40所國小和公共圖書館，縣長翁章梁特別感謝協力企業，讓孩子在數位閱讀及視力保健兩者間取得平衡，也希望透過電子書的推動，讓小朋友從中大量閱讀各類圖書，充實內在涵養並開闊視野。

元太科技代理董事長李政昊、振曜科技副總經理陳玉華及Readmoo群傳媒執行長龐文真共同出席捐贈儀式，並由翁章梁代表受贈並回贈感謝狀，主辦單位指出，捐贈的電子書閱讀器都預先裝載100本分別適合高、中、低年級學童閱讀書籍，而此次捐贈的450台電子書閱讀器及4萬5000冊圖書館採購授權模式的電子書，如以公告閱價計算，總價值約為5100萬元。

李政昊指出，繼南投縣及彰化縣之後，很開心今年把電子閱讀器帶來嘉縣，嘉惠全縣學童，強調元太科技自2017年發起e啟讀出未來專案，已持續攜手合作夥伴共同推動將電子書閱讀器帶到各縣市國小學校，期望推廣數位閱讀，也能以電子紙不傷眼的舒適閱讀感受，讓孩子們更享受閱讀帶來的廣闊視野體驗。

元太科技表示，採用電子紙為螢幕的電子書閱讀器，有別於3C螢幕，電子紙螢幕看起來如同紙張的視覺效果，無背光源也不會產生藍光，提供舒適自然不易疲勞的閱讀感受，為學童提供專注及護眼的數位閱讀體驗。

(中時 )