許多人認為日本人說話很有禮貌，輕聲細語的模樣非常有氣質，除此之外，有網友發現，日本人聞起來都有一種相似味道？不只是個人的香水味，而是在日本街頭、公共場域中，人來人往的日本人，彼此之間有一股共同的氣味穿梭其，大家認為這就是「日本味」，究竟是什麼味道？原來也是禮貌的表現。

不少網友都有察覺到，去日本旅遊時，日本人似乎有著共同的「香味」。因此就有人在PTT提出類似問題，表示「日本人身上的味道怎麼都很像？」

對此，不少網友也好奇，「對欸，都有同一種味道」。許多人猜測，可能是某種洗衣精的味道，不過專業網友隨後也給出解答，表示「是日本的衣服香香豆」。

網友解釋，這款「衣服香豆」並不是衣物洗潔精，本身並不具有清潔效果，但日本家家戶戶都愛用的原因不外乎就是「香」。日本人會在洗衣服時，將香香豆與洗潔精一起倒入洗衣機，這樣洗完的衣服就會很香，且味道還能持續。甚至還能將香香豆作為室內香氛利器，功能相當強大。

YouTuber《Meg Lu》補充，這味道不能說完全就是「日本味」，但已經還原7,80％的日本味了，同時也揭露了日本人注重禮貌的細節。（摘自《實測！如何產生日本的味道？你聞過嗎？》）

不過YouTuber《Meg Lu》補充，這味道不能說完全就是「日本味」，但已經還原7,80％的日本味了，同時，這也揭露了日本人相當於注重禮節，在公共場所或搭乘大眾交通工具時，難免會人擠人、不小心接觸，這時候讓衣物上的味道，不但能掩蓋出汗及悶熱的體味，更是展現給其他人一種禮貌。

(中時電子報)