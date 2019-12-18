滿載著義大皇家酒店員工心意的耶誕關懷行動車，由執行副總經理婁中愷領軍，與華山基金會站長黃永芬，於18日一同開往高雄市大樹區獨居老人們的家中送暖、慰問。

正值聖誕節前夕，義大皇家酒店有暖男主廚封號的Deli2Go烘焙坊主廚-林政陞師傅，也特別研發、製作了適合長者品嚐的點心，像是軟綿綿的蜂蜜蛋糕，手工千層蛋糕、五穀健康麵包等。林主廚一大早就開始準備，並且將餐點放在飯店準備的耶誕禮盒中，希望將甜蜜幸福的滋味能送到爺爺奶奶口中。另外，全體同仁也募資購買了平日所需的居家生活用品，一起致贈爺爺奶奶們。

義大世界吉祥物大義則是化身為耶誕老人，給予每位爺爺奶奶們大大的擁抱，希望在年終歲末之際，表達關懷之意，讓獨居老人們也能感覺有伴在身邊。

行動車第一站來到84歲吳爺爺家中。吳爺爺從小生活在每日躲避空襲的環境，11歲那年兄長及父母相繼離世，排行老三的他還得扛起養家責任。如今，家中剩他獨自一人租屋在鄉間三合院，終生未娶、孤苦無依，僅能由華山基金會提供食衣等物質上的支援。

義大世界吉祥物大義與義大皇家酒店執行副總婁中愷，先將員工所集資購買的物資，與點心禮盒，一起交給了吳爺爺。同時，因為吳爺爺常打赤腳導致腳受傷，飯店特別為他準備了一雙拖鞋，幫他穿上。行銷公關協理丁柏偉表示，我們常說，老吾老以及人之老，爺爺就像是父親般，在家人團聚的聖誕節前來陪伴爺爺，就是希望能夠讓爺爺感覺溫暖，感到幸福！今年飯店踏出第一步，同時也是第一次與華山基金會合作，未來也會持續投入並且參與關懷獨居老人的公益活動，邀請大家加入疼愛老寶貝的行列。

華山大樹天使站站長黃永芬表示，基金會致力於關懷獨居老人公益事業，舉凡像是爺爺奶奶生活所需要的食、衣、住、行，而他們最需要的僅是再普通不過的衛生紙、保溫瓶、保暖衣物、肉鬆、保濕乳液等等，這些目前都是社會大眾愛的力量募集而來。

然而，資源是需要長期的，有些長者無法行動，有些長者需要長期就醫，全部的長者無法在家煮飯做菜，以所在的高雄市大樹區為例，就有近70位這樣需要照顧的長者。這次能與義大皇家酒店一起出動，相信是拋磚引玉，未來仍需要集合大眾更多的力量，讓無依無靠的老人可以免去物質上的煩惱外，也希望他們感受暖意與愛。

(工商 )