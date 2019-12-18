郭柏傑橫跨主持綜藝和戲劇圈，為讓活動將現場氣氛炒熱至最高點，能言快語的他提起日前在宥勝《叛逆南極：失敗者的遺言》新書簽書會上打趣拱粉絲說：「給你五秒鐘吃掉手中食物！」看似無厘頭整粉絲之舉卻引起全場大笑，「雖然主持需要戰戰兢兢，但收工後能得到回饋對我來說是備感榮幸。」

郭柏傑日前主持宥勝新書見面會。(艾迪昇傳播提供)

目前他主持三節目，結合科學教育及綜藝、人文藝術議題，其中《厭世壹參參》節目宗旨專為作者新書出版時宣傳而設計，他坦言：「新書宣傳管道太少，通常綜藝節目不會讓作者講太多新書理念。」在新媒體崛起的時代裡宣傳實體書籍的管道卻乏人問津，他感性分享說道：「我自己會寫節目腳本也出過書，希望能有個影音平台能幫到作者們。」

郭柏傑主持三節目融合科學教育、人文藝術與時下議題。(艾迪昇提供)

起初郭柏傑對於校園演講略為抗拒，因需要結合學術專業，「講數據分析、節目甘苦談怕學生會感到乏味。」不過陸續走遍許多校園後，他發現學生不會認為他的演講是無趣的，反而會問許多關於經營社群的秘訣，甚至對他還以禮遇般規模護送離開，「同學很熱情，居然還護送我到電梯口下樓，直到我上車耶！」實際接觸校園演講後他樂不可支向經紀人笑說：「有種特別的感覺，我好像比自己想像中還有魅力？」經紀人則在旁淡定吐槽他說：「多慮了，那是同學們的禮貌。」

郭柏傑受學生喜愛展開校園巡迴演講。(艾迪昇傳播提供)

(中時 )