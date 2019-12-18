黑咖啡越喝越胖 專家曝問題出在這

不少人為了防止變胖、身材走樣，喝咖啡時會選擇將拿鐵改為黑咖啡，但營養師卻指出，事實上，黑咖啡會是個妨礙減肥的因素，讓你的小腹越來越大。

營養師趙函穎在節目《醫師好辣》上指出，如果長期喝黑咖啡、碳酸飲料，裡面含有的草酸會使鈣質的吸收減緩，很容易讓小腹變得越來越大。她分享一個例子，有一個36歲的學生，原本以前身材偏瘦，大概在46公斤，沒想到過了30歲後，飲食習慣雖然沒變，體重竟一路胖到58公斤，甚至集中胖在肚子上。

營養師透露，有美國研究指出，鈣質可以幫助內臟脂肪的燃燒。（摘自YT《醫師好辣》）

趙函穎表示，仔細看過對方的飲食紀錄後發現，這名學生的三餐都有喝黑咖啡的習慣，她還因為怕胖而特地選擇喝黑咖啡，而飲食也明顯的鈣質攝取不足。趙函穎解釋，美國的醫學研究有提到，鈣質可以幫助內臟脂肪的燃燒，因此若是缺鈣，就代表脂肪代謝會越來越慢。另外，她建議，攝取鈣質後，若是想喝碳酸飲料、黑咖啡，最好要錯開兩個小時，以免影響吸收。

(中時電子報)