一名陳姓男子日前開著心愛的瑪莎拉蒂到宜蘭一家自助餐店吃飯時，外出接電話後發現留在桌上的汽車鑰匙遭竊。陳男除報警尋賊，這幾天也不敢外出，在家守車，擔憂連車子也被偷。陳姓車主家屬今天在臉書貼文，呼籲網友協助尋找一名涉嫌偷竊汽車鑰匙的男子。

14日傍晚，陳男前往宜蘭市一家自助餐店內吃飯。吃飯過程中，陳男走出店外接電話，將車鑰匙置於桌上，不料回店內就發現鑰匙消失。因為錢包、住家鑰匙等物全都放在車內，陳男當晚只好找鎖匠回家開鎖，拿取備份鑰匙重回現場牽車。

家屬表示，經調閱監視器發現，當時鑰匙被同桌男子拿起把玩一陣子後放進口袋，騎乘腳踏車離去。而陳男除了報警，這幾天也都在家中顧車，擔憂竊賊進一步跑到家中偷車。

家屬說，車鑰匙對竊賊來說應該沒有任何用途，到最後恐怕被當垃圾丟掉，但他們只想趕緊把鑰匙找回來；若竊賊家境不好但願意歸還，他們也願意包紅包致謝。警方表示，已調閱相關路口監視器畫面，全力追查竊賊。

(中時電子報)