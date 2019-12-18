民進黨候選人莊競程抽中2號，立馬比出「V」勝利手勢，支持者喊出「2020競程贏、台灣就會贏！」（陳世宗攝）

選戰進入短兵相接！國民黨第五選區立委候選人沈智慧，18日立委選舉號次抽中3號，支持者高喊「台中有智慧、智慧做靠3」。民進黨候選人莊競程抽中2號，立馬比出「V」勝利手勢，支持者喊出「2020競程贏、台灣就會贏！」勝選信心大增。

台中市第五選區立委選戰共有9人參選，每人各擁支持者，實力堅強；一般預期，最後可能是民進黨莊競程與國民黨沈智慧捉對廝殺。

立委沈智慧18日號次抽中3號，現場支持者高喊「台中有智慧、智慧做靠3」真是好兆頭。沈智慧向支持者說，這幾天她還在立法院拼法案，但還是被民進黨以席次優勢封殺；只有讓國民黨立委過半，韓國瑜當選，才能迎接清廉政治新時代。

沈智慧指出，民進黨肥貓酬庸、收買網軍逼死外交官，都是不被民眾信任的原因。」她會「催油門向前衝」，要讓鄉親「看得到、找得到，服務做得到」。

民進黨徵召的莊競程說，他推出55歲以上民眾免費進行失智症篩檢的政見，希望透過預先的篩檢早期發現，並作事前的預防措施降低患病的可能性，減輕家庭負擔獲得選民認同與肯定。

距離選戰最後20幾天，莊競程強調，他將會更加勤跑基層，希望能夠翻轉北北屯，讓年輕專業的他有機會為鄉親服務。

(中時 )