汐止員警薛定岳飛車追逐6公里，在基隆擦撞王男機車，噴至安全島身亡。（資料肇）

基隆男子王耀德，今年8月不服取締，飛車狂飆6公里造成員警薛定岳追逐撞上分隔島殉職，通過測試未達危險駕駛，被依妨害公眾往來安全致死、肇事致死逃逸等罪起訴，當時還引來警界不滿「輕罪」起訴，今天判決出爐，王男被基隆地院判刑12年。

24歲有毒品､詐欺多項前科的王男，涉嫌無照不服警方取締，一路超速蛇行、闖越紅燈及逆向行駛，從汐止逃往基隆百福社區，王男左轉突然急煞，造成後方追逐的薛員閃避不及，發生擦撞，連人帶車撞上分隔島，頭顱破裂不幸身亡。

王姓男子落網後，被警方依殺人、公共危險、肇事逃逸等罪移送基隆地檢署，檢方複訊後諭令5萬元交保，但他卻口袋空空，改裁定限制住居，檢方調查王男雖有施用愷他命，但通過平衡動作、直線及同心圓測試，客觀上難認定危險駕駛。

王男被起訴後，基隆地院法官以「惡劣」，痛斥王男行為藐視公權力並視交通法規及其他車輛、行人之安全為無物，肇事後又擅自駕車逃離現場，造成薛員死亡，使家屬承受喪失親人之至痛，國家亦痛失英才，認其犯罪危害重大，不宜輕縱。

王男雖當庭向薛男家屬道歉，但雙方在賠償金額無法達成和解，兼衡王男犯罪動機、犯後坦承犯行、高中肄業、未婚、無業及家庭經濟狀況勉持等情狀，依妨害公眾往來安全致人於死罪判處10年、駕駛動力交通工具肇事致人死亡逃逸罪2年6個月，合併執行12年，可上訴。

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(中時 )